Básquet: en U-15 Femenino, Bahía fue campeón con presencia puntaltense

Ema Ortiz, jugadora de Ateneo y Catalina Maggi, formada en Los Andes y ahora en 9 de Julio de Bahía Blanca, se consagraron campeonas en el Provincial U-15 de basquet Femenino que se realizó el pasado fin de semana en Junín.

Ambas jugadoras integraron el plantel de Bahía Blanca que, en calidad de invicto, se quedó con el primer lugar de la competencia.

En el debut la cosa estuvo complicada. Victoria ajustada ante Tres Arroyos por 62-57. Catalina capturó un rebote en algo más de 4 minutos, mientras que Ema fue parte de la rotación del plantel.

En el segundo partido Bahía duplicó a Necochea por 82 a 41. Ortiz tuvo sus primeros minutos en los que anotó 6 puntos, tomó 2 rebotes y recuperó 2 balones; mientras que Maggi hizo 7 con 2 recuperos.

Al momento de las semifinales la victoria fue ante el local, Junín, por 69 - 58. Las puntaltenses anotamos 2 puntos cada una, a lo que se sumaron 3 rebotes de Ema.

La gran final fue ante Chivilcoy, con amplio triunfo bahiense por 67 a 40. Catalina Maggi completó su mejor partido, con 12 puntos y 4 robbos, mientras que Ema Ortiz aportó una asistencia, un recupero y un rebote.