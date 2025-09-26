Básquet: Ateneo - El Nacional, un gran juego para ver en Punta Alta

Desde las 21 horas se disputará la novena fecha del torneo de Segunda que organiza la Asociación Bahiense de Basquetbol. Uno de los focos de atención estará en calle Paso de nuestra ciudad, donde Ateneo recibirá a uno de los mejores de la temporada; El Nacional.

Ateneo - El Nacional

El equipo de Punta Alta buscará recuperar juego y retornar a la victoria luego de un partido flojo ante Velocidad. no estará Franco Percello, quien continúa lesionado.

En el “Luis Polizzi”, Ateneo buscará la victoria que lo ubique en el tercer puesto y le permita alcanzar a su rival de esta noche.

Dirigirán Marjorie Stuardo, Lucas Andrés⁩ y Marcelo Bressan⁩.

Pellegrini - Altense

Ambos vienen de ganar. El azulgrana lo hizo como visitante ante Bahía Basket; mientras que Altense derrotó a Los Andes.

El local, que no contará con Agustín Godeas y Lucas Cattafi, buscará hacerse fuerte en el “Daniel Rubio” ante un rival que viene realizando un muy buen segundo tramo con 6 victorias y 2 derrotas.

Serán jueces Juan Agustín Matías, Joaquín⁩ Irrazábal y⁩ Estefanía Zárate.⁩

Velocidad - Los Andes

El dueño de casa dirigido por Alan Rava viene de sorprender a Ateneo y buscará su segundo triunfo consecutivo ante Los Andes, que en la última jornada cayó ante Altense.

Pitarán Sebastián Giannino, Ariel Mallemaci y⁩ Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Sportivo - Espora

Con poco margen de error si quiere jugar la temporada 2026 en Segunda, Espora va a un reducto difícil ante uno de los mejores equipos de la temporada.

El equipo de Punta Alta viene de hacer un muy buen partido ante Barrio Hospital, donde cayó en final polémico.

En el “Eladio Santos” controlarán acciones Horacio Sedán⁩, Juan Gabriel Jaramillo y Leonardo Bressan.