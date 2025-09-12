Básquet: Altense visita a uno de los invictos, Indendiente

Se disputará esta noche la mayor parte de la sexta fecha del segundo tramo del torneo de ascenso, que comenzó anoche con el sorpresivo triunfo de Velocidad ante Sportivo por 66 a 58.

Fue la primera victoria en esta etapa de la competencia para el equipo dirigido por el puntaltense Alan Lera.

La continuidad de la programación tendrá hoy la presentación de Altense como visitante ante Independiente. Otro que jugará afuera será Pellegrini, mientras que en nuestra ciudad se presentarán Los Andes y Ateneo.

Independiente - Altense

Cruce difícil para un Altense muy mejorado en relación al torneo anterior. Enfrente estará Independiente, invicto en esta etapa del campeonato. En el viola no estará su figura, Juan Pablo Morán.

En Altense dejó el plantel Iván Gómez Lepez, quien seguirá su carrera en Uruguay.

Dirigirán el partido Alejandro Ramallo, Marcelo Gordillo y Camila Robles.

Ateneo - Barracas

Tras perder su primer partido ante Sportivo, Ateneo tiene la chance de recuperarse rápido ante un equipo que aún no ganó en el torneo.

No estará Franco Percello, lesionado.

Pitarán en el “Luis Polizzi” Juan Gabriel Jaramillo, Lucas Andrés⁩ y Francisco Irrazábal.

Los Andes - Bahía Basket

Los de “Kike” Moreno buscarán su segundo triunfo consecutivo. Con el plantel completo “Losa” podrá medirse ante un rival exigente que le ganó con comodidad en la primera etapa del año.

Serán jueces Marjorie Stuardo, Ariel Di Marco⁩ y Alberto Arlenghi.⁩

La Falda - Pellegrini

El azulgrana buscará recuperarse de la caída en el clásico y visitará a La Falda. Partido importante para el equipo de nuestra ciudad, que acumula caídas y en caso de ganar superará a su rival en la tabla acumulada.

Controlarán acciones Sebastián Arcas, Joaquín Irrazábal y Yamila Nicoletta.⁩

El resto de la fecha: El Nacional - Barrio Hospital; Whitense - Argentino.

Postergado: Espora - Comercial