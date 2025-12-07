Bajo Hondo celebra su Aniversario

Bajo Hondo celebra su 134° Aniversario este domingo 7 de diciembre desde las 11 hs en la Plaza Independencia.

El encuentro contará con la participación de agrupaciones folklóricas, peñas, feriantes, gastronómicos y agrupaciones gauchas, que año a año le dan vida a esta fiesta tan representativa para la localidad.

Los shows musicales serán Los Ingalls, Brisa Huerta y Paula Donadío. Habrá expo de autos clásicos y club de moto Vespa.

“Esta edición volverá a reunir a vecinos y visitantes en un clima de tradición, música, baile y sabores, fortaleciendo una celebración que sigue creciendo gracias al compromiso comunitario”, indicaron desde la organización.