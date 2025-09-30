Bahía: la consejera escolar acusada de falsa denuncia de violación tendrá su juicio en Febrero

A principios de 2026 se va a llevar adelante el juicio oral a la consejera escolar Fiorella Damiani, acusada de falso testimonio agravado. El Tribunal en lo Criminal Nº 1 estableció que el debate se desarrolle entre el 24 y 26 de febrero.

Damiani está imputada de acusar, en 2017, a dos jóvenes puntaltenses de haberla violado en Punta Alta, hecho que llevó a los hombres (al menos uno de ellos conocía a la chica) a una detención de casi una semana, interrumpida porque uno recordó que tenía guardados en una aplicación unos videos de esa noche, en los cuales se observa que la relación entre los tres fue consentida.

La joven afronta cargos por infracción al artículo 275 del Código Penal, que prevé penas de 1 a 10 años de prisión “si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado”.

El fiscal Mauricio Del Cero aseguró tiempo atrás que el delito que le imputan a Damiani “es particularmente grave”.

“Se trata de falso testimonio agravado, por ser contra dos inculpados en causa criminal. Ella había mentido en al menos 3 oportunidades e inculpaba de un delito grave, con penas de de 6 años a 15 de prisión, a las dos personas”, dijo el representante del Ministerio Público Fiscal.

Del Cero confirmó que solo se acreditó la existencia de al menos 4 videos cortos “donde se observa una escena sexual de adultos, sin resistencia. Los videos son claros y eso determinó el pedido de sobreseimiento de los dos inculpados”.

Esas filmaciones, según confirmó, habían sido compartidas desde el teléfono de uno de los jóvenes al otro.

“Después del encuentro, ella, no sabiendo dónde estaba su celular, se llevó el teléfono donde estaba filmado, pero en ese dispositivo no aparecieron los videos, sino en el otro, en el del otro joven, al cual lo habían compartido”, sostuvo Del Cero.

A principios de agosto pasado, Damiani (Unión y Libertad) se reincorporó a sus funciones en el Consejo Escolar de Bahía Blanca, luego de cumplir la suspensión de 90 días que se le había impuesto en abril.

Fuente: Lanueva