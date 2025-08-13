Vía Punta Alta

Bahía Blanca: la consejera escolar que acusó a dos puntaltenses de abuso sexual volvió al trabajo

La libertaria Fiorella Damiani cumplió la suspensión que se le había impuesto por 90 días y espera el juicio por falso testimonio.

13 de agosto de 2025,

Fiorella Damiani regresó a sus funciones de consejera escolar de Bahía Blanca.

La libertaria y consejera escolar de Bahía Blanca, Fiorella Damiani regresó a sus funciones públicas, tras haber cumplido con los 90 días de suspensión preventiva que se le había impuesto.

La funcionaria había denunciado a dos puntaltenses por abuso sexual, sin embargo los videos recuperados por uno de los acusados demostraron que el encuentro fue consentido.

Por este motivo se abrió una causa por falso testimonio agravado, que finalizó con la detención de Damiani el pasado 10 de abril; días después excarcelada y beneficiada con arresto domiciliario bajo caución juratoria.

Según se informó, la consejera retomó sus tareas y continuará desempeñándose normalmente hasta que la Justicia resuelva la elevación a juicio de la causa que enfrenta.

La acusación contempla una pena de prisión efectiva en caso de ser hallada culpable.

