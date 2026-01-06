Atletismo: la puntaltense María de los Ángeles Pereyra ganó el Circuito de Reyes

La puntaltense María de los Ángeles Pereyra se adjudicó la 68° edición del tradicional Circuito de Reyes que se corre en Bahía Blanca y marca el punto de partida para el calendario del atletismo regional.

Pitu ganó por segunda vez la emblemática competencia y repitió lo hecho en 2023. En esta oportunidad la atleta de nuestra ciudad necesitó 30 minutos 19 segundos para cruzar primera la línea de llegada entre las mujeres.

Completaron el podio Fernanda Lastra (apenas 23 segundos después que la ganadora), de Río Colorado y María Paula Sánchez (34m 50s), corredora de Bahía Blanca.

Entre los hombres en tanto ganó Manuel Córsico, de Bahía Blanca, seguido por el tresarroyense Ulises Sanguinetti y el viedmense Lautaro Iraola. Fue la tercera victoria consecutiva de Córsico.