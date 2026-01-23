Aseguran que no serían solo dos las víctimas de ex DT de Liniers

El caso del ex DT de Liniers, Hernán Rosell, resonó semanas atrás cuando, tras una denuncia realizada en Punta Alta, una mujer denunció que su hijo de 16 años recibía reiterados pedidos para que le enviara imágenes íntimas a cambio de dinero.

Posteriormente se conoció otra denuncia, por parte de una nueva víctima, hoy de 31 años.

Sobre este última, la madre del por por entonces menor de edad, contó a La Nueva. “Nosotros nos enteramos hace unos tres o cuatro años cuando mi hijo nos contó, sin muchos detalles, lo que había ocurrido. Me dijo que le había pedido fotos y que se las había mandado”.

“Nos manifestó que había mucho acoso, insistencia por medio de mensajes, por redes sociales, incluso algunas veces fue hasta la casa a buscarlo, porque en ese momento vivía con su papá“, agregó.

“Cuando nos enteramos no hicimos nada en ese momento, ahora cuando se conoció el caso y lo puse al tanto de lo que estaba ocurriendo y esto lo movilizó para hacer la denuncia y contar lo que había ocurrido en su momento con más detalles”, detalló al programa Panorama de LU2.

Sobre el accionar de Rosell en el club, la mujer dijo: “No voy a dar detalles, pero se darán a conocer en su momento los nombres de más victimas y algunos cómplices —continuó—. Tuvimos una teleconferencia con la doctora María Laura Bentivegna que nos asesoró para que después él realizara la declaración con el juez y el fiscal de la causa".

“Estamos convencidos de que esto no son solamente dos casos, sabemos y creemos por lógica de que hay muchos más“, finalizó.