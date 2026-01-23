Vía Punta Alta / Clima

Alerta por tormentas en Punta Alta y la región

Así lo indicó el Servicio Meteorológico Nacional para la tarde y noche de este viernes. MeteoPunta anticipó que, ésta inestabilidad se mantendrá sábado, domingo y lunes.

Viviana Montenegro
Viviana Montenegro

23 de enero de 2026,

NUBLADO.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para Punta Alta y el sudoeste bonaerense, vigente durante la tarde y la noche de este viernes.

Según el parte oficial, se prevé el desarrollo de lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas en forma localizada. El viento soplará con velocidades medias de 15 a 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 55 km/h.

A través de sus redes sociales MeteoPunta, un aficionado a la meteorología anticipó que, “en esta tarde volvemos a tener posibilidad de tormentas aisladas pero que algunas pueden ser fuertes. Esta rama de inestabilidad se mantendrá el sábado, domingo y lunes”.

