Agustín Trotta: “No puedo volver a mi club ni a entrenar por decisión del técnico”

Desde las redes sociales, acorde a los tiempos corrientes, el goleador histórico de Rosario Puerto Belgrano; Agustín Trotta, publicó una cruda carta en la que explica, no sin dolor, que “la puerta de la que pensé que era mi casa, está cerrada”.

La frase se motiva en que el futbolista no puede entrenar en el club por decisión del técnico Horacio Schumacher.

Tras no haber sido tenido en cuenta por el DT para la presente temporada, Agustín Trotta siguió su camino en Tiro Federal, las cosas no fueron como pensaron en el club bahiense y el delantero se desvinculó del club semanas atrás.

Por este motivo pidió entrenar en Rosario, su club aún sabiendo que no tenía chances de jugar. Pero por decisión del “Colo” Schumacher la puerta se cerró.

“Después que nos echaron de Tiro, llame al técnico el lunes a la noche con la intención de volver a entrenar, pero no me dio lugar; me dijo que de las puertas del vestuario para adentro mandaba él”, contó Trotta a Vía Punta Alta.

“Que quede claro, que mi vuelta era sin cobrar y peleando un puesto desde atrás”, aclaró.

Al parecer en la conversación jugador - DT, aparecieron viejos pases de factura (del Colo a Agustín) de la época que ambos compartían plantel, vestuario y el cariño del pueblo tricolor.

Trotta pidió 6 meses en el club para retirarse con la camiseta con la que se transformó en el máximo goleador en 104 años de historia. Schumacher lo trató de “exjugador”.

La esperanza del futbolista era que los dirigentes mediaran y, trascendió, Schumacher fue terminante “es él o yo”, aseguran.

Dos de los referentes históricos del club, distanciados sin retorno tal vez.

“La certeza de retirarme en mi club, ya no está y no depende de mí, como pensaba que podía ser”, manifestó el goleador.

“GRACIAS a toda la gente de Rosario por las muestras de cariño constantes... De ROSARIO SIEMPRE”, escribió a ¿modo de despedida del fútbol?