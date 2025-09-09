Acto por el Día del Maestro en Coronel Rosales

La Jefatura Distrital de Educación de Coronel Rosales en conjunto con la comunidad educativa de la Escuela Primaria N°24 “Fragata Presidente Sarmiento”, organizan el acto Distrital del Día del Maestro.

El mismo se llevará a cabo el miércoles 10 de septiembre a las 10hs en el Cine Comodoro Rivadavia de la Base Naval Puerto Belgrano. El ingreso será por el puesto N°2.

“Durante el acto se realizará un homenaje y reconocimiento a los docentes que en el último año se acogieron al beneficio jubilatorio”, indicaron.