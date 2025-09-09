Vía Punta Alta / Docentes

Acto por el Día del Maestro en Coronel Rosales

Será este miércoles 10 de septiembre a las 10 hs en el Cine Comodoro Rivadavia de la Base Naval Puerto Belgrano. Organiza la escuela Primaria 24.

Viviana Montenegro
Viviana Montenegro

9 de septiembre de 2025,

Acto por el Día del Maestro en Coronel Rosales
Efemérides. Día del Maestro. (Imagen ilustrativa)

La Jefatura Distrital de Educación de Coronel Rosales en conjunto con la comunidad educativa de la Escuela Primaria N°24 “Fragata Presidente Sarmiento”, organizan el acto Distrital del Día del Maestro.

El mismo se llevará a cabo el miércoles 10 de septiembre a las 10hs en el Cine Comodoro Rivadavia de la Base Naval Puerto Belgrano. El ingreso será por el puesto N°2.

“Durante el acto se realizará un homenaje y reconocimiento a los docentes que en el último año se acogieron al beneficio jubilatorio”, indicaron.

Temas Relacionados

MÁS DE Docentes
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS