Abren las inscripciones para la 8° Fiesta de Comida al Disco en Pehuen Co

Se encuentran abiertas las inscripciones para participar de la 8° edición de la Fiesta de Comida al Disco “A Mar y Campo”, que se desarrollará el 8 y 9 de noviembre en la Plaza Carrasco de Pehuen Co.

“La fiesta, que se realiza de manera ininterrumpida desde 2017, se ha consolidado como un evento gastronómico, cultural y productivo que refleja la identidad de la localidad y su gente. Con el disco de arado como eje central, “A Mar y Campo” combina lo mejor de la cocina de mar y de campo, promoviendo el fortalecimiento de la relación entre las instituciones locales, vecinos y vecinas, y dinamizando la economía regional a través de la participación de gastronómicos e instituciones de todo Coronel Rosales y la región", indicaron desde el Municipio.

“Además de la gastronomía, la propuesta integra expresiones artesanales y productivas, revalorizando el espacio público y generando actividades que refuerzan la identidad cultural de Pehuen Co”, agregaron.

Los interesados en inscribirse pueden hacerlo a través del siguiente link: https://amarycampo.my.canva.site/, donde encontrarán el cuadro tarifario, los requisitos para cada stand y el formulario de inscripción