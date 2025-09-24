Vuelve la Fiesta Provincial de Comida al Disco en Pehuen Co

Vuelve la Fiesta Provincial de Comida al Disco A mar y Campo. La misma se realizará el sábado 8 y domingo 9 de noviembre en la plaza Carrasco de Pehuen Co.

“El tradicional paseo gastronómico tendrá puestos con diferentes comidas al disco, stands gastronómicos y como en todas las ediciones habrá además un paseo de artesanías, instituciones locales, juegos para los más chicos y shows en vivo”, indicaron.

En el transcurso de los días se conocerá el cronograma completo de actividades y horarios.