Qué sabe sobre el caso de Alexander Williams Tapón, el joven que agredió a un árbitro y luego se quitó la vida

El caso de Alexander Williams Tapón tuvo una serie de giros en las últimas horas desde que se conoció que el joven de 24 años decidió quitarse la vida antes de ser detenido por la policía, tras haber sido acusado por “homicidio en grado de tentativa” después de pegarle una patada a un árbitro en un torneo amateur.

Las imágenes que se hicieron virales el pasado lunes tuvieron varios giros que llevaron a denuncias de extorsión por parte de la familia de Tapón contra Cristian Ariel Paniagua, el árbitro agredido, por pedirle arreglar de alguna manera para que el caso no siga escalando.

Sin embargo, en la noche del lunes se terminó de confirmar que el futbolista amateur decidió quitarse la vida en las vías del Ferrocarril Roca con un disparo en la parte parietal de la cabeza.

La familia denuncia extorsión y el árbitro salió a aclarar la situación

En el mediodía de este miércoles se filtró un audio donde Paniagua habría pedido “arreglar las cosas” y la familia denunció que lo extorsionó para no hacer la denuncia en la Justicia.

“Hacele la denuncia, lo arruinan”, con esas palabras Paniagua le dijo a uno de los familiares que estaba recibiendo mensajes de ese estilo para que denunciase Alexander Tapón. Sin embargo, el árbitro continuó diciendo: “Yo no quiero eso, quiero arreglar algo con el pibe”.

“Yo te entiendo, entiendo porque yo también estuve del lado de los jugadores, pero jamás les falté el respeto de querer ir a pegar. Vuelvo a repetir, me podría haber matado”, afirma Paniagua.

Y luego, se da lo que la familia del futbolista fallecido afirma que es la extorsión: “Tengo unas cuentas que pagar y no pude por esa boludez que se mandó. Necesitaba esa guita, por algo fui a laburar doble turno (haciendo alusión a los partidos del torneo que dirigió ese sábado) y al final salió todo mal”.

Los mensajes que mandaba el árbitro Ariel Paniagua al entorno del futbolista Williams Alexander Tapón.

A la noche, el árbitro habló en Telenoche donde aclaró la situación y negó que le haya pedido dinero para arreglar la situación judicial que se le podía armar a Tapón. “Hay un audio que está dando vuelta... Pero lo único que le doy a entender ahí es que le doy ese tiempo para que el chico se retracte de la agresión que pudo causarme la muerte”, señaló.

“Yo le daba el tiempo para que se retracte porque no podía ubicarlo ni tenía su contacto hasta que hablé con el delegado del club -La Cortada- donde le dije que quería hablar con él cara a cara y así no hacía ninguna denuncia”, añadió.

Sobre la muerte de Tapón, Paniagua declaró que “evidentemente a venía con una carga y una mochila muy pesada que lo llevó a tomar esa decisión”.

Incautaron el arma con el que Tapón se quitó la vida

En la noche del martes, la hermana de Alexander Tapón entregó a la policía el arma que utilizó el joven de 24 años para quitarse la vida. Las autoridades habían estado buscando el arma en los allanamientos que realizaron tras hallar el cuerpo, pero no habían podido dar con esta. Concretamente, se trata de un revólver calibre .38 especial, pavonado gris.

Según trascendió, el revólver calibre .38 Special, pavonado gris, serie 275500, contenía “cuatro proyectiles, dos de ellos intactos y dos vainas servidas”. Asimismo, señalaron que “el arma carece de impedimentos legales”.

La fuerte frase de la esposa sobre las últimas palabras de Tapón: “Prefiero que sufran todo de una”

Tras la confirmación de la muerte del joven de 24 años, en diálogo con Crónica, su esposa Agustina contó qué fue lo que dijo Tapón antes de tomar la peor decisión. “Prefiero que sufran todo de una a que me vean sufriendo todos los días en la cárcel”, le mandó a través de WhatsApp.

“Él estaba conmigo y con los nenes, jugando con mis hijos, en un momento me dice que se va, y antes de salir, me queda mirando, me da un beso y me abraza. Me puse a llorar, lo abracé y salió afuera. Me dijo que le haga milanesas y salió”, relató la mujer sobre los últimos instantes en los que vio al joven con vida.

Quién era Alexander Williams Tapón, el joven que se quitó la vida tras agredir a un árbitro

Alexander Williams Tapón tenía 24 años y venía con antecedentes de violencia en anteriores torneos de fútbol de la zona. De hecho, según señalaron era un “pibe pesado con antecedentes violentos” y había sido expulsado de dos torneos antes de jugar el último, donde agredió al árbitro.

Tapón estaba acusado de agredir a golpes y patadas al árbitro Cristian Ariel Paniagua (36) el último sábado cuando su equipo de fútbol “La Cortada” disputara un encuentro de un torneo de fútbol amateur contra el rival, “El Rejunte”.

El agresor junto al árbitro antes de lo ocurrido. Foto: Twitter

El joven había sido sancionado por la Agencia de Prevención de la Violencia al Deporte con el derecho de admisión de por vida a los estadios de fútbol. Esto significa que tenía prohibido el acceso a las canchas, además se iba a intentar, vía judicial, que no pudiera participar nunca más de campeonatos de fútbol.

“La verdad es que estuve mal, lo admito. Fueron esos cinco minutos en los que no me pude controlar y reaccioné así hacia el referí. La única explicación que puedo dar es que tenía enojo. El árbitro no ayudó; de entrada estaba cobrando todo para ellos”, afirmó el joven en una entrevista con Canal 9, en la que se identificó como Dimitri.

El lunes por la noche, el joven fue encontrado sin vida con un disparo en la región parietal en las vías del ferrocarril Roca.