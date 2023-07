El jugador que desmayó a un árbitro a golpes tenía antecedentes de violencia

Este lunes se viralizó el violento ataque de un jugador al árbitro de un partido amateur sucedido el pasado sábado: piñas y patadas en el piso que lo dejaron inconsciente. En las últimas horas se conoció que el agresor ya tenía antecedentes de este tipo.

El campeonato donde tuvo lugar el hecho es de fútbol 8 y participan 12 equipos. Tiene lugar en el club Estación 98, de Sarandí. Ariel Panigua fue el árbitro agredido por Alexander Williams Tapón, de 24 años, cuya identidad fue se conoció en la tarde de este lunes.

Williams Tapón sería del barrio Agüero, también de Zona Sur y gente que lo conoce lo define como un “pibe pesado con antecedentes violentos”. “Fue expulsado de dos torneos antes de jugar este. El primero era el que se jugó en Gerli, en el club Copa Río del Sur, y después hubo otro en el club Palá, en Avellaneda. De ambos lo echaron y para que te echen de un torneo por el que se paga bastante guita tenés que mandarte una cagada grave”, comentaron a Clarín.

Williams Tapón tenía antecedentes por violencia. Foto: Captura Telefe

Tras la agresión, el árbitro debió ser internado en observación pero obtuvo el alta el mismo sábado. Hasta el momento, no había realizado ninguna denuncia en contra del violento.

Por esto, desde la Fiscalía señalaron que “se envió un oficio a la Asociación Argentina de Arbitros (AAA) para intentar dar con la persona agredida”. “Ni siquiera se acercó un particular damnificado (familiar) a hacer la denuncia. Si la hiciera, podríamos pedir la inmediata detención de la persona que pega la patada. Como no hay constancia de nada, nosotros decidimos actuar de oficio”, explicaron.

Qué dijo el árbitro agredido

Este lunes por la noche, Panigua mantuvo un diálogo con Telefe Noticias y expresó su repudio a este tipo de actitudes de la que fue víctima el sábado. “Yo me puedo equivocar, pero no creo que esa tenga que ser la reacción de los muchachos. Me pudieron haber matado. Pude haber terminado dentro de un cajón. No hay nada que justifique esa patada que me dieron”, manifestó.

El árbitro comentó que se dedica al arbitraje a fin de obtener un dinero extra y que su trabajo formal es el de limpiavidrios de altura. “Es un esfuerzo muy grande, porque a veces llego a las 2 de la mañana a mi casa y al otro día me tengo que levantar a las 4 para ir a la empresa de limpiavidrios”, indicó.

También señaló que habló con el agresor, pero que este no le pidió disculpas, sólo justifico que “actuó en caliente”. “Este muchacho no entendió que pudo haberme matado. Es algo que nos pasa seguido a los árbitros de fútbol amateur, porque es una carnicería. Hay veces que vienen 11 jugadores a cagarnos a trompadas y hay que esconderse en el vestuario o el bufet”, reconoció.