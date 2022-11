Por una calle en obra mal señalizada, una familia quedó atascada con su auto en un pozo y casi mueren ahogados por la lluvia del domingo

Un accidente que afortunadamente no acabó en tragedia sucedió en la localidad de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires, mientras se desarrollaba el temporal de este domingo.

El personal de los bomberos pudieron asistir al adolescente y rescatarlo. Foto: TN

En un vehículo viajaban un matrimonio con su hijo, y al transitar una calle que estaba en obra, cayeron dentro de una zanja. Inmediatamente, los padres pudieron ser rescatados por vecinos del lugar, pero el adolescente de 13 años quedó atrapado, por lo que debieron intervenir los bomberos.

El hecho tuvo lugar en el barrio Villa Raffo, en horas de la noche de este domingo, en las cercanías al Golf Club San Martín.

La calle en obra estaba mal señalizada y, por lo tanto, permitía la circulación por ella. Al mismo tiempo, por las intensas lluvias de este fin de semana, la intersección entre las calles Lope de Vega y Colón se inundó. Un pozo de 1,60 metros que había en medio de la calle quedó invisible. Y es donde quedó atascado el Wolkswagen Gol.

La intervención de los vecinos, ante los gritos de la familia, fue clave para salvarles la vida. Pero la situación se complicó con el menor, que viajaba en el asiento de atrás y con el cinturón de seguridad puesto.

Personal del SAME y Bomberos se hicieron presentes de inmediato en la zona, alertados por los vecinos. “Cuando salgo de mi casa me encuentro con un nene ahogándose al fondo del pozo. El chico quiso salir, pero el auto se le cayó encima y gritaba de dolor, decía que no sentía las piernas”, comentó Nicole, una de las vecinas, en diálogo con A24.

“Los vecinos empezaron a meterse, el SAME llegó súper rápido y un chico se sacó la ropa y se tiró a salvarlo”, relató.

Y, ya con el desenlace feliz de esta historia, Nicole recordó esos instantes: “Tenía un tajo en la pierna. Fue muy emocionante porque gritaba ‘estoy vivo, estoy vivo’”.