Los tremendos audios entre el barra de Boca y el empresario descuartizado en Ingeniero Budge: “Te voy a arrancar la cabeza”

El crimen de Fernando Pérez Algaba sigue manteniendo el misterio respecto a cuál fue el móvil del estremecedor asesinato que conmovió a la zona sur del Gran Buenos Aires. Ahora, las primeras pistas apuntan contra Gustavo Iglesias, un integrante de la barra brava de Boca, popularmente conocida como “La 12″.

Justamente en la zona de Ingeniero Budge, donde se hallaron los restos del empresario, es uno de los territorios donde reside gran parte de los nombres más fuertes de la barra. De hecho, allí residían tres miembros que estaban en la Mafia de la Salada, una organización que apretaba a los comerciantes de la feria y estaban imputados por el crimen de un puesterio en 2014.

Fernando “Lechuga” Pérez Algaba fue hallado descuartizado (Instagram)

En las últimas horas, se conocieron algunos audios donde Iglesias discutía por dinero con Pérez Algaba y donde hay amenazas de los dos lados. Incluso, según lo que empieza a conocerse, el broker le habría mandado mensajes amenazantes al hijo del barra.

“Matame cuando me vengas a buscar, no me dejes vivo”, se escucha en uno de los cruces que tuvo “Lechuga” con Iglesias. “Hijo de pu.., te salvaste por 5 minutos, te voy a cagar a piñas, cobarde”, le replica el integrante de la barra de Boca.

En otro de los mensajes se escucha a Pérez Algaba presumir de su dinero y sus viajes, en lo que parece una conversación más amistosa: “Dale Ibiza, anda a dormir. Viraliza este audio, junior. Lechuga lo manda. Ibiza no existís”.

En tanto, otro de los mensajes fueron dirigidos a un tal Nahuel, que aparenta a ser el hijo del barra. Según lo que empieza a desprenderse, el principal problema de las discusiones eran por plata.

“¿Qué hacés, Nahuelito? Divertite, ¿eh? Divertite mucho. Divertite mucho que cuando vuelva te vas a tener que ir a vivir al country de Gustavo Iglesias. Con él, ahí. Los dos. Porque a vos te voy a ir a buscar por cielo y tierra. Andá a hacer la denuncia que quieras. Que atrás tuyo voy yo. Con todos los mensajes que tengo acá archivados en el teléfono de cuando fuiste a comprarle falopa al caco, que te ibas a poner a vender merca, que ibas a chorearle al transa, todo. Todo eso lo tengo todo guardado. Y mil cosas más tengo de vos. Te voy a arruinar la vida, pedazo de loro”, dice el audio de Pérez Algaba.

A través de su abogado, el barra y su hijo revelaron que Fernando Pérez Algaba los había estafado con 50 mil dólares que nuca les devolvió. El dinero lo había girado el barra y su hijo a Pérez Algaba para que “se lo labure en criptomoneda”.

El personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora se encuentra recabando testimonios de amigos, familiares y allegados al empresario para dar con el paradero del asesino.

Las fuentes indicaron que el empresario “tenía más de 200 mensajes amenazantes en su celular de distintas personas”, por lo que los investigadores avanzaron en las declaraciones, aunque muchos de los testigos no aportaron datos por “temor”.

“Una hipótesis es que lo mataron en Ituzaingó, en un lugar que aún no está establecido, y de allí lo transportaron en una valija hasta la zona de la feria La Salada, donde no hay cámaras de seguridad”, precisó una pesquisa.

El audio más inquietante que recibió Fernando Pérez Algaba: “La plata es mía y conmigo no se jode”

Uno de los audios que más se viralizó en las últimas horas, es un audio donde apunta a ser el propio Iglesias que amenazó a Pérez Algaba. “Te llamo el otro día para ir a buscar mi plata y mi plata no está”, comienza.

“Dos dioses, el dios Bueno y el dios malo, no me saques el Dios Bueno, la con... de tu madre me entendés, porque me queda el dios malo y hace daño, me entendés”, continuó.

“No te estoy amenazando, te estoy diciendo que te voy a arrancar la cabeza. La plata es mía y con la mía no se juega, porque yo soy derecho como una regla, vos tenés que ser de la misma manera. No me importa nada más. Tráeme la plata hoy antes de que caiga el solcito, por favor te pido y si está nublado sopla para que se despeje así sabes cuando me la tienes que traer la concha de tu madre”, completó.

QUIÉN ERA FERNANDO “LECHUGA” PÉREZ ALGABA, EL EMPRESARIO DESCUARTIZADO

El empresario de 40 años venía de vivir en Miami y en España, pero a comienzos de este año regresó al país por motivos que aún se desconocen. Su excéntrica vida la compartía con los más de 900 mil seguidores que tenía en sus redes sociales.

Pérez Algaba contó en una entrevista con Ámbito Financiero contó: “Comencé a trabajar a los 14 años, me inicié con una bicicleta y una caja y empecé a vender sanguches en las remiseras, dos años después de eso fui repartidor de pizzas con una motito, luego trabajé en los comercios de la zona del barrio donde vivía”.

Fernando Pérez Algaba y su fanatismo por los autos Foto: Instagram

“A los 17 años me emancipé y me fui a Bariloche a vender viajes de egresados para los colegios ya que en ese momento me consideraron buen vendedor. Fui a Bariloche prácticamente sin conocer la ciudad y me quedé unos años. Volví con plata y compré una moto, una CBR 200 en ese momento para revenderla. Hice esto un par de veces y ahí me inicié en el negocio de la compra-venta de automóviles”, agregó.

En su perfil solía mostrarse con todos sus lujos como autos de alta gama de marcas como Bentley, Lamborghini o Merecedes Benz. Además, aparentaba un gusto por las motos de agua.

Sin embargo, su nombre saltó a la fama en el verano de 2022 después de que atacara a un agente de tránsito en Mar del Plata cuando se negó a un control de alcoholemia en la zona de Playa Grande.