Quién era Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, el empresario que encontraron descuartizado en una valija en Ingeniero Budge

Un caso estremecedor ocurrió en la zona sur del Gran Buenos Aires, en la localidad de Ingeniero Budge, cuando dos chicos encontraron los restos de un hombre descuartizados dentro de una valija. Los restos fueron identificados y pertenecían a un empresario que se dedicaba a la venta y alquiler de autos de alta gama.

El hombre de 40 años fue identificado como Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, un empresario que supo hacer negocios en el extranjero y vivió en Miami y España en los últimos años. De hecho, hasta principio de este año se encontraba en Estados Unidos, pero decidió volver a la Argentina.

Fernando Pérez Algaba, el empresario asesinado en Ingeniero Budge. Foto: Instagram

El empresario no solo estaba ligado con la venta y alquiler de auto de alta gama, sino que también operaba en la bolsa y hasta tuvo un breve paso como piloto del TC Regional.

Cómo encontraron los restos de Fernando “Lechuga” Pérez Algaba

Dos chicos se encontraban jugando a la pelota en las cercanías del canal que contiene al arroyo del Rey cuando encontraron durante la tarde del domingo una valija con los restos descuartizados que pertenecían al empresario de 40 años.

Ni bien llegaron los efectivos, lograron identificar que se encontraban dos brazos y dos piernas que pertenecían a la misma persona.

Gracias a las huellas que la Policía Científica logró recolectar del cuerpo desmembrado y los tatuajes en sus brazos, se identificó a Pérez Algaba.

Quién era Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, el empresario descuartizado

El empresario de 40 años venía de vivir en Miami y en España, pero a comienzos de este año regresó al país por motivos que aún se desconocen. Su excéntrica vida la compartía con los más de 900 mil seguidores que tenía en sus redes sociales.

Pérez Algaba contó en una entrevista con Ámbito Financiero contó: “Comencé a trabajar a los 14 años, me inicié con una bicicleta y una caja y empecé a vender sanguches en las remiseras, dos años después de eso fui repartidor de pizzas con una motito, luego trabajé en los comercios de la zona del barrio donde vivía”.

Fernando Pérez Algaba, el empresario asesinado en Ingeniero Budge. Foto: Instagram

“A los 17 años me emancipé y me fui a Bariloche a vender viajes de egresados para los colegios ya que en ese momento me consideraron buen vendedor. Fui a Bariloche prácticamente sin conocer la ciudad y me quedé unos años. Volví con plata y compré una moto, una CBR 200 en ese momento para revenderla. Hice esto un par de veces y ahí me inicié en el negocio de la compra-venta de automóviles”, agregó.

En su perfil solía mostrarse con todos sus lujos como autos de alta gama de marcas como Bentley, Lamborghini o Merecedes Benz. Además, aparentaba un gusto por las motos de agua.

Sin embargo, su nombre saltó a la fama en el verano de 2022 después de que atacara a un agente de tránsito en Mar del Plata cuando se negó a un control de alcoholemia en la zona de Playa Grande.

Según fuentes policiales, el conductor que circulaba en un vehículo de alta gama Mercedes Benz se resistió a la prueba de alcohol en sangre que se llevaba a cabo en la Costa y el paseo Victoria Ocampo.

Luego de cierta insistencia de los agentes de tránsito para que acepte realizarse la prueba correspondiente, el agresor descendió de su auto y golpeó al efectivo policial, quien sufrió una contusión en el pómulo derecho y fue asistido por sus compañeros.