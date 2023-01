Imágenes escalofriantes: una conductora atropelló y mató a un motociclista, que iba a trabajar en el día de su cumpleaños

Las trágicas imágenes hablan por sí solas de lo ocurrido en Ezeiza: un hombre viajaba en su moto, cuando fue brutalmente atropellado por una conductora en estado de ebriedad, y murió.

Cómo quedó destrozado el auto tras el impacto. Foto: gentileza El Diario Sur

La víctima, Miguel Quiñónez, de 50 años, ese día estaba celebrando su cumpleaños, y había salido temprano de su casa en Ezeiza para ir a trabajar.

La familia de Miguel aseguró que la mujer estaba “alcoholizada y drogada”. El fatídico accidente tuvo lugar en la intersección de Lacarra y Ramos Mejía.

Las crudas imágenes del accidente

El video habla por sí solo de lo sucedido. En las imágenes se puede ver como Miguel es embestido, levantado por los aires, por un vehículo que pierde el control y circulaba a gran velocidad.

El auto impactó en la parte trasera de la moto, y el golpe hizo que la víctima saliera despedida. La conductora fue identificada como Denise Palacios.

Una de las hijas de Miguel, Karina, dialogó con TN y dio detalles de cómo fue la muerte de su padre: “Voló y dio su cabeza contra el poste, mientras ella siguió adelante chocando”.

Incluso, esta hija, a la hora de relatar el estado de la mujer que causó el accidente, dijo que “estaba alcoholizada y drogada” y que “se reía sola y no podía estar parada, no se podía mantener en pie. Solo decía que llamen a su mamá”.

La despedida de Miguel Quiñónez, en el día de su cumpleaños

El hermano de Miguel, Juan Carlos, relató acerca de él: “Miguel era muy querido por todos. Ese día cumplía años y salía a trabajar. Salió a las siete de la mañana y esta chica lo mató”.

“Cuando vengo caminando después de comprar las cosas para la fiesta, en el camino me dicen que lo habían matado”, comentó sobre el dramático momento en que se enteró de que su hermano había muerto.

Su hija, Karina, también relató los momentos que atraviesa la familia: “Es muy injusto. Era un hombre muy trabajador. Estaba todo el tiempo preocupado por su familia para que no nos falte nada. Esta mujer se lo llevó. Él se fue a trabajar y ya no lo tengo. Se fue y no volvió”.