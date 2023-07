El último audio que envió el joven que agredió al árbitro y hallaron sin vida: “Me cansé, no doy más”

Este lunes encontraron a Alexander Williams Tapón sin vida cerca de las vías del ferrocarril Roca, en la localidad de Gerli, después de que haya sido imputado por “homicidio en grado de tentativa” cuando agredió brutalmente a un árbitro en un torneo amateur en Sarandí.

Las imágenes se hicieron virales durante la mañana y rápidamente la fiscalía comenzó a actuar para llevar a cabo la investigación sobre el hecho. Sin embargo, cuando iba a ser detenido, el joven fue hallado sin vida y con un disparo en la parte parietal de la cabeza cerca de las vías del tren Roca.

Si bien la fiscal Alejandra Olmos Coronel, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Avellaneda, dispuso las dirigencias de rigor por un presunto suicidio, la policía informó en un primero momento que, por la oscuridad de la zona, aún no había sido hallada el arma con la que presuntamente se disparó.

El audio que envió Tapón a su familia antes de quitarse la vida

En diálogo con el canal Crónica, familiares de Tapón mostraron un mensaje de audio que les habría enviado el joven antes de tomar la drástica decisión que terminó con su vida. “Gracias por todo, siempre estuviste, nunca me dejaste solo y eso lo valoro, te amo, te amo”, se escucha decir.

“No soy fuerte, no sé qué me pasa, no soy yo. Hasta acá llegué. Sé que voy a quedar como un cobarde y cagón, pero me cansé, me cansé, no doy más, discúlpenme por favor”, completó en el mensaje.

Una de las hermanas del joven confirmó que tomó la decisión de quitarse la vida. “Mi hermano se suicidó por toda la m... que le estaban haciendo, por todo lo que lo estaban acusando, lo estamos llevando a la morgue”, dijo.

Quién era Alexander Williams Tapón, el joven que agredió al árbitro en un torneo amateur

Alexander Williams Tapón tenía 24 años y venía con antecedentes de violencia en anteriores torneos de fútbol de la zona. De hecho, según señalaron era un “pibe pesado con antecedentes violentos” y había sido expulsado de dos torneos antes de jugar el último, donde agredió al árbitro.

“La verdad es que estuve mal, lo admito. Fueron esos cinco minutos en los que no me pude controlar y reaccioné así hacia el referí. La única explicación que puedo dar es que tenía enojo. El árbitro no ayudó; de entrada estaba cobrando todo para ellos”, afirmó el joven en una entrevista con Canal 9, en la que se identificó como Dimitri.

Tapón era oriundo del barrio bonaerense de Agüero, detrás de la zona donde se encuentran las canchas de Independiente y Racing, en la localidad de Avellaneda, en el Gran Buenos Aires.

El agresor Williams Tapón con el árbitro Panigua. Foto: Twitter

Tapón estaba acusado de agredir a golpes y patadas al árbitro Cristian Ariel Paniagua (36) el último sábado cuando su equipo de fútbol “La Cortada” disputara un encuentro de un torneo de fútbol amateur contra el rival, “El Rejunte”.

Tapón, de 24 años, había sido sancionado por la Agencia de Prevención de la Violencia al Deporte con el derecho de admisión de por vida a los estadios de fútbol. Esto significa que tenía prohibido el acceso a las canchas, además se iba a intentar, vía judicial, que no pudiera participar nunca más de campeonatos de fútbol.

Williams Tapón se habría quitado la vida mediante un disparo y fue hallado por efectivos policiales que iban a detenerlo. Los cargos que caían sobre él: “Homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo”.

Ariel Panigua fue el árbitro agredido por Williams Tapón, quién vivía en el barrio Agüero, también de Zona Sur y gente que lo conocía supo definirlo como un “pibe pesado con antecedentes violentos”. “Fue expulsado de dos torneos antes de jugar este. El primero era el que se jugó en Gerli, en el club Copa Río del Sur, y después hubo otro en el club Palá, en Avellaneda. De ambos lo echaron y para que te echen de un torneo por el que se paga bastante guita tenés que mandarte una cagada grave”, comentaron a Clarín.

Tras la agresión, el árbitro debió ser internado en observación pero obtuvo el alta el mismo sábado. Hasta el momento, no había realizado ninguna denuncia en contra del violento.

Por esto, desde la Fiscalía señalaron que “se envió un oficio a la Asociación Argentina de Arbitros (AAA) para intentar dar con la persona agredida”. “Ni siquiera se acercó un particular damnificado (familiar) a hacer la denuncia. Si la hiciera, podríamos pedir la inmediata detención de la persona que pega la patada. Como no hay constancia de nada, nosotros decidimos actuar de oficio”, explicaron.

Qué dijo el árbitro agredido

Este lunes por la noche, Panigua mantuvo un diálogo con Telefe Noticias y expresó su repudio a este tipo de actitudes de la que fue víctima el sábado. “Yo me puedo equivocar, pero no creo que esa tenga que ser la reacción de los muchachos. Me pudieron haber matado. Pude haber terminado dentro de un cajón. No hay nada que justifique esa patada que me dieron”, manifestó.

El árbitro comentó que se dedica al arbitraje a fin de obtener un dinero extra y que su trabajo formal es el de limpiavidrios de altura. “Es un esfuerzo muy grande, porque a veces llego a las 2 de la mañana a mi casa y al otro día me tengo que levantar a las 4 para ir a la empresa de limpiavidrios”, indicó.

También señaló que habló con el agresor, pero que este no le pidió disculpas, sólo justifico que “actuó en caliente”. “Este muchacho no entendió que pudo haberme matado. Es algo que nos pasa seguido a los árbitros de fútbol amateur, porque es una carnicería. Hay veces que vienen 11 jugadores a cagarnos a trompadas y hay que esconderse en el vestuario o el bufet”, reconoció.