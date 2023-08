El crimen del kiosquero en Ramos Mejía, otro caso que sacudió el cierre de una elección

La conmoción que causó este miércoles la muerte de Morena Domínguez, tras el ataque de motochorros perpetrado en el partido bonaerense de Lanús, rememoró el clima que se produjo tras el asesinato del kiosquero Roberto Sabo, también en la antesala de una elección.

Morena Domínguez, la nena cruelmente asesinada por motochoros en Lanús.

Morena Domínguez, de 11 años, falleció este miércoles luego de haber sido atacada por dos motochorros que le arrebataron el celular y otras pertenencias, a metros de su escuela de Villa Diamante.

El director del Hospital Evita, al cual fue trasladada la menor, afirmó que llegó al centro de salud “inconsciente, con muchas heridas y en condiciones críticas”, a la vez que aseguró que falleció como consecuencia de un “traumatismo craneoencefálico grave”.

”Llegó en condiciones críticas a las 8.30 a nuestro hospital provincial, derivada a través del SAME, y a partir de eso se generó una reanimación cardiopulmonar avanzada, teniendo buena respuesta en los primeros minutos. Eso nos permitió llevarla a la terapia intensiva pediátrica con la que también contamos aquí en nuestro hospital y a las 9.30 finalmente fallece”, relató en diálogo con Crónica TV Javier Maroni, director del mencionado sanatorio del sur del conurbano.

El crimen del kiosquero de Ramos Mejía, también en las puertas de una elección

El domingo 7 de noviembre de 2021, Roberto Sabo (de 48 años) fue asesinado cuando atendía su kiosco en Ramos Mejía cuando Leandro Suárez ingresó a robar junto a una menor de edad. El episodio se produjo exactamente una semana antes de las elecciones legislativas de ese año.

El crimen generó conmoción y un pedido desesperado de la sociedad que se movilizó exigiendo más seguridad y justicia, que caracterizó aquella contienda electoral.

Roberto Sabo. El hombre asesinado el domingo, en una foto de archivo junto a sus hijos (Facebook).

Pedro Sabo, padre de Roberto, el quiosquero asesinado en Ramos Mejía

La familia del kiosquero asesinado declaró que quería irse del país, porque no soportaban más vivir de esa manera.“Esto es ya no es vida, uno se automatiza, se levanta, abre el negocio y labura porque no queda otra, pero esta vida apagada, oscura, ya no es vida para mí, ni para mi esposa Magdalena, y es muy dura para mis nietos Nicolás y Tomás, y también para Patricia, la mujer de Roberto”, relató Pedro, el padre del kiosquero, seis meses después del crimen.