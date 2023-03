Cuánto se cobra por hacer las pintadas de campañas políticas en el Conurbano

Las elecciones presidenciales 2023 vienen acompañadas de un signo típico de los tiempos electores: afiches, carteles y pintadas de campañas políticas. Las paredes de los centros urbanos con caras y nombres son visibles en el Conurbano.

Daniel el “Chino” Durán, un vecino de Avellaneda que recorre Gran Buenos Aires desarrollando el oficio de las pintadas desde hace más de 20 años, contó a TN las distintas variables que intervienen en el costo de un servicio personalizado que suele cobrarse cerca de 40 mil si se trata de una jornada nocturna completa.

“Hacemos unas 25 o 30 paredes por esa plata, Y es el mejor precio que vas a encontrar. Te podés encontrar alguno que te cobra 30 lucas pero la diferencia se nota en la calidad”, explicó.

Durán señaló al medio que para que los procesos de pintadas sean más rápidos, son necesarias al menos tres o cuatro personas. En este sentido, detalló que cada quien hace un trabajo: uno blanquea las paredes ya escritas, otro pinta los nombres y uno más rellena el color.

“Esto nos cambió la vida, antes salíamos con el rodillo y tardábamos mucho más”, dijo el avellanedense al celebrar que en ocasiones, se puede agregar una persona más para los traslados y cada uno puede llevarse entre cinco y 10 mil en una noche.

Asimismo, Daniel Durán, argumentó que el cobro puede variar dependiendo de la zona: “Yo te puedo cobrar una guita si me muevo por Avellaneda, Lanús o Quilmes, las inmediaciones de donde me muevo yo. Si me voy hasta Merlo, por ejemplo, tengo que pedir más. Lo que hago en esos casos es ofrecer más paredes. Te cobro 60 o 70 lucas pero te hacemos 10 paredes más. Que nos sirva a todos”, aclaró.

A medida que se acercan más las elecciones, la “guerra” de pintadas aumenta al mismo tiempo. Sin embargo, Durán, señaló que existe lugar para el regateo entre los políticos. “Con los candidatos fuertes no pasa pero hay algunos de partidos más chicos que te dicen que se le va muy caro, que le hagas menos paredes y un mejor precio. Pero tampoco sirve ir a hacer cuatro paredes solas porque no es negocio”, explicó.

En todos los recorridos utilizan tachos de pintura. Foto: Nicolás González - TN

Prácticas políticas que no pierden vigencia pese a las redes sociales

El “Chino” Durán argumentó que las pintadas políticas existirán toda la vida. “Aunque hoy haya redes sociales, esto no se va a terminar nunca”, argumentó.

Daniel, cuenta con su socio, Javier, con quien trabaja en clubes y sindicatos cuando no hay elecciones. “Hacemos pasacalles, cumpleaños, declaraciones de amor, lo que sea. ¿Hay un velorio? Le pintamos ‘que en paz descanse”, contó a TN.

Sin embargo, el pintor de oficio destacó que hace 20 años la convivencia no era la misma: “Había más bronca. Se ponía más picante, podía terminar todo a las piñas o a veces también a los tiros”, explicando que la rivalidad estaba marcada por la militancia partidaria, pero hoy en día eso parece haberse diluido.

“Hoy todos entendemos que el otro está laburando y se respeta eso. Hacés una pared, tapás otra ya pintada y la otra te la dejo. Nos conocemos todos. Y todos estamos trabajando en esto”, puntualizó el hombre cuyos trabajos llevan la firma DJ.