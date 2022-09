Crimen de Vicente López: previo al hecho, Martín Del Río habría cometido una serie de estafas

Cada vez aparecen más pruebas que complican la situación de Martín Del Río, el hombre acusado de asesinar a sus padres en Vicente López. En las últimas horas, una serie de estafas se sumaron a la investigación.

José Enrique Del Río (74) y María Mercedes Alonso (72) fueron hallados asesinados dentro de su auto, en un garaje de Melo al 1100, en Vicente López. Foto Facebook

Diego Del Río comentó ante la justicia que su hermano lo había estafado. “Si lo tengo que describir, es chamuyero”, reveló un investigador a Infobae.

“Mi mujer lo odia porque nos cagó 110.000 dólares. Me pidió prestado para comprar un lote o no sé qué, y me dijo que me lo devolvía en cuotas con intereses. Me devolvió solo una cuota y nunca más me pagó nada. Esto fue en el 2017. Tuvo tiempo de sobra para pagarme”, detalló.

Martín del Río fue detenido cuando llegaba a su casa de Nordelta. Foto: Web

Sin embargo, Diego no es la única víctima. También se encuentran su suegro, su amante, un ex jugador profesional de fútbol, el escribano de la familia, entre otros. De a poco, Martín se fue apoderando así de lotes, campos, vehículos, departamentos y salones.

El hijo de la pareja de jubilados asesinada en Vicente López fue detenido y es el principal sospechoso por el crimen. Foto: La Nación

Cuál habría sido el motivo del parricidio

Los investigadores, quienes intentan esclarecer el hecho, tienen una hipótesis financiera y el motivo se remontaría a una mudanza. Es que sus padres, Enrique Del Río y María Mercedes Alonso querían mudarse al exclusivo edificio Chateau, en Avenida Del Libertador, en CABA y Martín se encargó de negociar la propiedad.

Según le contó a sus padres, había pagado solo cuatro cuotas de 10 mil dólares y para tomar la posesión faltaban 36 (tres años) y una suma de 1.700.000 dólares. Sin embargo, con el paso del tiempo el pago no se cumplió, situación que no los dejó en buenos términos.

El domingo previo al crimen, la pareja le comentó a su hijo que efectivamente el miércoles querían instalarse en el departamento. El mismo día que los asesinó.