Ánimos enardecidos: un excomisario atacó con una barreta a un mecánico porque no le arregló el auto

Estados alterados fue la tónica de este altercado que tuvo lugar en la localidad bonaerense de Suipacha. Un excomisario atacó a fierrazos a su mecánico porque este no le entregó el auto a tiempo.

La agresión quedó registrada en la cámara de seguridad del taller. Foto: Web

La situación quedó filmada por una cámara de seguridad, por lo que la Policía pudo detener al agresor, que además tenía un arma encima, la cual descartó durante su huida.

Cómo fue el ataque a “fierrazos” del excomisario

Durante los instantes que duró la furia, el agresor agredió repetidamente al mecánico, y además dañó varios autos que se encontraban en el taller. Lo sucedido tuvo lugar el jueves pasado.

La tremenda agresión del excomisario al mecánico por un arreglo no terminado.

Damián, la víctima y mecánico, dialogó con TN y confirmó que el excomisario tenía un arma en su cintura.

“Me dejó un auto la semana anterior para que le colocara un módulo que se le aplica para que no se afecte la instalación eléctrica, porque se sobrecarga la corriente del auto”, explicó Damián.

“Entregué el auto, controlé el carrito, aunque no era mi trabajo, y cuando se fue me llamó y me dijo que una luz de giro no le funcionaba. Le dije que lo trajera porque me dijo que iba a pasar por acá para ir a un pueblo cercano”, continuó el mecánico.

El hombre se volvió a acercar al taller y constataron que el auto funcionaba bien, pero “el carro tenía cosas mal”. A lo que el mecánico se excusó por no poder tomar el trabajo inmediatamente: “Le dije que en ese momento no lo podía tomar al tráiler porque tenía mucho trabajo y que si quería iba a tener que esperar 15 días”.

El pasado miércoles, a pesar de la advertencia de Damián, el excomisario lo llamó con muy malos términos para reclamarle el arreglo. “Le dije ‘no te lo puedo hacer ahora, llevalo a otro lado’, no me debía nada ni yo a él. Esa fue la última conversación y el jueves pasa lo del video”, relató la víctima.

“Cuando llegó, me gritó desde lejos ‘¿y flaco, me hiciste el carro?’. Le dije que no y cuando me doy vuelta lo veo venir con una barreta. Yo creo que estaba todo pensado, engancha el carro, pone marcha atrás, él lo pensó a eso que hizo, se bajó con un revolver en la cintura que no vi”, destacó.

El acusado acabó detenido y se le imputan daños y amenazas. Damián agregó: “Es un excomisario retirado, por lo que hablé con la gente de su pueblo, todos le tienen miedo, es un tipo agresivo, un violento total”.