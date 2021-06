Otra pandemia que no cesa son los casos de violencia de género que constantemente leemos u oímos. En esta oportunidad, otro caso de esta índole tuvo lugar en el Bario Kennedy de la ciudad de Posadas, donde una joven de 27 años terminó herida luego de que su ex pareja ingresara a su domicilio por la fuerza y la golpeara. Fuentes policiales han indicado que el agresor no logró escapar ya que se produjo un grave corte en uno de sus brazos con pérdida de gran cantidad de sangre, lo que le requirió atención médica.

Según los investigadores, todo inició alrededor de las 05:00 horas cuando la víctima descansaba, habiéndose mudado a poco más de unas semanas. El individuo, identificado como Lucas Matías M. ingresó a la vivienda de la joven por la fuerza, saltando el portón de acceso principal y violentando una ventana.

Tras oír los ruidos la joven se despertó e inmediatamente se topó con el violento de su ex pareja, con quien terminó la relación en el tiempo de un mes a la fecha. Sin mediar palabra, el hombre le propinó golpes de puño en el rostro y, al parecer, habría tomado un elemento punzo cortante con la que la hirió, motivo por el que la joven atinó a defenderse como pudo.

Mientras atacaba a la joven, el violento tomo el teléfono de la misma destruyéndolo completamente. Cuando quiso retirarse, el hombre sufrió una descompensación ya que cuando ingresó a la vivienda rompió una de las ventanas que como resultado le produjeron un grave corte en uno de sus brazos, por lo que comenzó a perder bastante sangre.

Violencia de género en Posadas: agredió a su ex pareja con golpes. Policía de Misiones Gentileza: Policía de Misiones

Intervinieron en el lugar, personal de la Seccional Octava y miembros del servicio de emergencias quienes trasladaron al Hospital tanto a la joven como al agresor. Respecto a este último, se supo que permanecía internado en el Hospital Madariaga.

Mientras tanto, la joven fue asistida, aunque por fortuna no resultó con lesiones graves de consideración.