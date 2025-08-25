Se esperan lluvias y lloviznas para este lunes en el norte de Misiones .

La jornada de este lunes 25 de agosto estará marcada por el frío y la inestabilidad en la región. Se espera abundante nubosidad, especialmente en el norte de Misiones, donde podrían presentarse lluvias leves y lloviznas durante la tarde. El viento, proveniente del sector sur, mantendrá las temperaturas bajas a lo largo del día.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 6 °C y 9 °C, mientras que las máximas se ubicarán entre los 12 °C y 17 °C. La máxima estimada en la provincia será de 17 °C en Posadas, mientras que la mínima se registrará en Apóstoles, con 6 °C y una sensación térmica de 5 °C.

En cuanto a las precipitaciones, se prevén entre 2 y 4 mm para el norte provincial, con una probabilidad de lluvia que varía entre el 10 y el 40%. La probabilidad de nieblas es alta. Los vientos soplarán desde el sur, sureste y suroeste, con velocidades de entre 2 y 15 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h. La calidad del aire se mantendrá en niveles óptimos.