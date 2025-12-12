Misiones pagará el aguinaldo el 20 de diciembre, pero los altos funcionarios deberán esperar hasta enero.

El gobernador Hugo Passalacqua anunció que el Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al segundo semestre de 2025 será acreditado el sábado 20 de diciembre para jubilados, pensionados, retirados provinciales y empleados públicos activos. La confirmación se realizó a través de sus redes sociales, donde precisó que el cronograma se mantiene para el personal esencial del Estado.

No obstante, la fecha de pago no será la misma para los funcionarios de altos cargos. Según lo dispuesto en el Decreto 2482/25, el aguinaldo para el gobernador, el vicegobernador, ministros y otros funcionarios jerárquicos y políticos se postergará hasta el 20 de enero de 2026. La medida busca ordenar la situación financiera de la provincia en un contexto económico complejo.

Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a priorizar el cumplimiento de los compromisos salariales con los trabajadores activos y pasivos, asegurando que los pagos esenciales se efectúen en tiempo y forma mientras avanza la gestión de recursos para afrontar el resto de las obligaciones.