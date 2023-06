Misiones: ópticas de de la provincia suspenden el servicio a afiliados de PAMI por atrasos en pagos de Nación

La responsable de la Cámara de Óptica de Misiones, Carmen Rivas, comentó que “hay una lista de precios muy atrasada, desde fines de octubre, que fue el último aumento que se tuvo”. Según indicó, los costos aumentaron drásticamente en los últimos meses, lo que dificulta el cumplimiento de los compromisos con PAMI y “hoy es imposible seguir manteniendo un arancel que teníamos en noviembre”.

Además, sostuvo que hay una falta de suministro de productos ópticos a precios asequibles, lo que conlleva que actualmente no puedan “darle gafas sin cobrarle nada al pobre afiliado de PAMI”. También resaltó la demora en los pagos por parte de PAMI, lo que agrava aún más la situación. “Hay que esperar 4 meses para cobrar, al menos pedimos que escuchen el reclamo y que el aumento sea escalonado”.

Con respecto a las acciones que están tomando en respuesta a esta situación, señaló que las ópticas se encuentran realizando paros para exigir atención a sus demandas desde el día miércoles y continuará la semana próxima si no obtienen respuesta: “Vamos a parar para ver si nos atienden, a ver si alguien nos llama, porque todos dependemos de Nación”, aclaró.

Mientras tanto, los afiliados de PAMI se ven afectados también, pero según sostuvo Rivas, las ópticas no dejarán desamparados a aquellos que ya realizaron pedidos presentando sus recetas médicas. En este sentido, agregó que siempre tratan “de dar un servicio que sea bueno. Nosotros para trabajar con algo que no es bueno, que le pueda hacer mal al paciente, no podemos trabajar. Entonces, por eso es nuestra exigencia ponernos al día”, sostuvo la responsable de Ópticas.

El sector estuvo intentando comunicarse con la obra social que responde por numerosos adultos mayores durante meses sin éxito debido a que las subas debían producirse en febrero y abril del corriente año pero no se cumplimentaron. Por esta razón, tomaron la decisión de suspender el servicio hasta obtener una respuesta acorde a su pedido.