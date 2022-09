Misiones: madre e hija recibieron medallas en el Campeonato Argentino de Powerlifting

El pasado fin de semana, en Buenos Aires se llevó adelante el Campeonato Argentino de Powerlifting, donde 9 misioneros participaron representando a la provincia. Entre esas historias, se destacó la de Carina y Noemi, madre e hija que comparten la misma pasión y obtuvieron medallas.

Carina Chávez y su hija Naomi, de apenas 12 años se dedican al “powerlifting”, deporte que involucra el levantamiento de pesas en diferentes posiciones. Su pasión y unión fueron algunos de los factores que las llevaron a ganarse medallas en el pasado Campeonato Argentino de Powerlifting, y su racha de récords promete seguir.

Inspirada por su madre, Naomi decidió empezar a entrenarse en powerlifting en 2021. Poco después, debutó en una competencia a nivel provincial. “Tuvo buenos resultados, y ya tiene tres títulos a nivel provincial”, contó su madre.

Luego fue invitada a la ciudad de Ensenada para una competencia nacional. “La verdad que hasta yo me quedé sorprendida por su resultado”, comentó Carina, quien se entrena con pesas desde los 13 años, pero nunca se planteó un objetivo particular en el área.

“No supe lo que era el powerlifting hasta los 23 años, cuando tuve un profesor que me dijo que me plantee un objetivo”, recordó. El profesor le ofreció dos opciones: o fisicoculturismo o powerlifting. Su interés por la última llega hasta hoy, y no tiene señales de detenerse.

Para Chávez, la parte más importante del deporte en el que se especializa es la técnica, por lo que fue esa la primera parte de su entrenamiento. “Después de mi primer logro a nivel provincial, seguí a nivel nacional y hasta internacionalmente”, afirmó.

Carina trabaja en el área de Obras Viales de la Municipalidad de Posadas. “Nos encargamos de calles, asfaltos, y operativos de limpieza”, explicó. Trabaja allí desde hace aproximadamente seis años. Entre sus responsabilidades se encuentra además el manejo de un camión volcador.

“Antes trabajaba en la parte de seguridad, pero me mandaron a hacer seguridad a la parte de camiones, y me gustó. Le pedí a mis compañeros que me enseñen a manejar y ahora estoy en eso”, contó Chávez, que además consideró que existe una sinergia entre su trabajo deportivo y en la Municipalidad. “Llevábamos materiales de construcción y mi disciplina me ayudó mucho”, manifestó.

El próximo objetivo de Chávez es un campeonato mundial a organizarse en octubre que se realizará en Argentina. “Me llegó la invitación para participar y ese es mi próximo objetivo”, adelantó.

En cuanto a Naomi, la niña tiene su atención puesta en el torneo clausura a ser organizado por la asociación “Powerlifting Misiones” en Aristóbulo del Valle, el próximo noviembre. El evento será de entrada gratuita. “Vamos a probar si mejoró de este torneo hasta noviembre”, concluyó la madre.