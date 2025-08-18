Los sobrevivientes a la masacre de Posadas continúan con pronóstico reservado.

El Hospital Escuela “Doctor Ramón Madariaga” de Posadas informó este lunes el estado de salud de las víctimas que sobrevivieron al ataque perpetrado por José Ricardo Ferreyra (48), ocurrido en el barrio San Lorenzo.

Según el parte médico, Patricia Vieira (44) permanece en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado, mientras que Hugo Ríos (50), cuñado del agresor y con discapacidad motora, continúa internado en sala general bajo control multidisciplinario, también con pronóstico reservado.

El hecho salió a la luz el lunes 11 de agosto, cuando familiares acudieron a la vivienda tras no poder comunicarse con sus integrantes. De acuerdo con la investigación, Ferreyra asesinó a sus hijos Evelyn (13) y Mariano (21) con heridas cortantes en el cuello, atacó a su pareja embarazada y a su cuñado, y luego se quitó la vida colgándose de un tirante del techo.

El fiscal René Casals y el juez de instrucción N°6, Ricardo Balor, avanzan en la reconstrucción de las últimas horas de las víctimas a partir de testimonios de familiares y vecinos. La declaración de Vieira, considerada clave, será tomada una vez que su salud lo permita.

La causa fue caratulada como tentativa de femicidio, doble filicidio y suicidio, y sigue en investigación con pericias de la Policía Científica para determinar el móvil y la mecánica del ataque.