La mujer que sobrevivió a la masacre en el barrio San Lorenzo de Posadas salió de terapia intensiva

Según informó el Hospital Madariaga, la mujer pasó a sala general pero sigue con pronóstico reservado. El otro sobreviviente, cuñado del agresor, también continúa internado.

26 de agosto de 2025,

El Hospital Escuela “Doctor Ramón Madariaga” de Posadas difundió un nuevo parte médico sobre el estado de salud de los dos sobrevivientes del ataque perpetrado por José Ricardo Ferreyra, ocurrido en el barrio San Lorenzo.

Según el informe, la mujer de 44 años —embarazada y con politraumatismos además de una herida punzocortante— fue trasladada a sala general, donde permanece en seguimiento multidisciplinario y con pronóstico reservado.

En tanto, su hermano de 50 años, con discapacidad motora, continúa internado en sala general tras haber recibido una herida cortante suturada. Durante su recuperación presentó un cuadro de neumonía, por lo que sigue bajo tratamiento y control médico, también con pronóstico reservado.

El caso conmocionó a Posadas luego de que se confirmara que Ferreyra, de 48 años, asesinó a sus dos hijos —Evelyn (13) y Mariano (21)— con heridas cortantes en el cuello, atacó a su pareja y a su cuñado, y luego se quitó la vida ahorcándose.

La investigación judicial, a cargo del fiscal René Casals y el juez de instrucción N°6, Ricardo Balor, busca reconstruir las últimas horas de las víctimas a partir de testimonios de familiares y vecinos. La declaración de la mujer sobreviviente es considerada clave para esclarecer las circunstancias del ataque.

La causa fue caratulada como tentativa de femicidio, doble filicidio y suicidio, y continúa bajo investigación con pericias de la Policía Científica para determinar el móvil y la mecánica del crimen.

