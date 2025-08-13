La autopsia reveló escalofriantes detalles de la masacre en el barrio San Lorenzo de Posadas.

El informe preliminar de la autopsia aportó detalles estremecedores sobre la masacre ocurrida en el barrio San Lorenzo de Posadas, donde el obrero José Ricardo Ferreyra, de 47 años, asesinó a dos de sus hijos y luego se quitó la vida.

Según el examen realizado en la Morgue Judicial, Evelyn Ferreyra, de 13 años, sufrió un profundo corte en el cuello que seccionó la arteria aorta, provocándole una hemorragia masiva y la muerte en pocos minutos. Su hermano Mariano, de 21 años y con discapacidad severa, recibió una herida aún más violenta en la misma zona: el corte alcanzó las vértebras y estuvo a milímetros de una decapitación total.

Fuentes judiciales indicaron que el ataque se produjo entre 13 y 15 horas antes de que efectivos policiales encontraran la escena, el lunes cerca de las 7. El mismo informe confirmó que Ferreyra se suicidó colgándose con un cable de una viga en la vivienda.

En el episodio también resultaron gravemente heridos Paola Vieira, de 45 años, pareja del agresor, y Hugo Ríos, de 43, cuñado del homicida, quienes permanecen internados en el Hospital Ramón Madariaga con pronóstico reservado.

La brutalidad de las lesiones y el vínculo familiar entre víctimas y victimario han generado una profunda conmoción en la comunidad posadeña.