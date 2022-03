El titular de Vialidad Nacional en Misiones, Rodolfo Handrujovich, afirmó que a partir de esta jornada de miércoles y hasta mañana jueves, se llevará adelante un ensayo para comprobar el estado de los cables de acero de los tirantes que sostienen la parte colgante del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, motivo que impedirá la circulación por el mismo.

“En principio, el estudio se hará en dos días. El tránsito sobre el puente que une a Posadas con Encarnación se interrumpirá en horario nocturno y durante el día se podrá circular, aunque en la parte colgante los autos no podrán estacionar”, explicó Handrujovich. En este sentido, dijo que durante la mañana del miércoles y jueves se realizarán los trabajos correspondientes.

“El tránsito en el Puente nunca debió existir, lo ideal sería que los vehículos no se detengan allí. El viaducto tiene que estar libre”, consideró. Además, dijo que, si la infraestructura falla por algún motivo, la reparación llevará mucho tiempo e inversión debido a que no existe otro canal para pasar. “No hay servicio de balsas ni de lanchas, quedaríamos incomunicados”, señaló.

Interrupción del tránsito en el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz por tareas de mantenimiento .

Por último, aseguró que se espera la contratación de una empresa que realizará tareas de mantenimiento, como cambios de luces, barandas, tareas de pintura o cortes de pasto. “Vialidad dota de la infraestructura necesaria para que fluya el tránsito con los elementos de seguridad que corresponden”, finalizó Handrujovich.