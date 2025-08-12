Cielos despejados y temperaturas templadas para este martes en Misiones.

La Dirección General de Alerta Temprana informó que Misiones tendrá jornadas estables y templadas hasta el miércoles, favorecidas por un sistema de alta presión que mantendrá cielos mayormente despejados y vientos del norte, con mañanas frescas y tardes agradables.
Este martes 12 de agosto se prevé un amanecer frío, con mínimas entre 5 °C y 8 °C y probabilidad de nieblas y neblinas en distintos puntos de la provincia. Por la tarde, las temperaturas oscilarán entre 19 °C y 24 °C, alcanzando los 26 °C en Puerto Iguazú antes del ingreso de aire frío.
El jueves, los vientos rotarán al sur y se intensificarán con ráfagas, provocando un leve descenso de las temperaturas, aunque no se esperan precipitaciones.