Vía Posadas / Clima

Cielos despejados y temperaturas templadas para este martes en Misiones

El buen tiempo se mantendrá hasta mediados de semana, con máximas de hasta 26 °C en el norte provincial. El jueves ingresará aire frío desde el sur, provocando un descenso de temperaturas, aunque sin lluvias previstas.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

12 de agosto de 2025,

Cielos despejados y temperaturas templadas para este martes en Misiones
Cielos despejados y temperaturas templadas para este martes en Misiones.

La Dirección General de Alerta Temprana informó que Misiones tendrá jornadas estables y templadas hasta el miércoles, favorecidas por un sistema de alta presión que mantendrá cielos mayormente despejados y vientos del norte, con mañanas frescas y tardes agradables.

Este martes 12 de agosto se prevé un amanecer frío, con mínimas entre 5 °C y 8 °C y probabilidad de nieblas y neblinas en distintos puntos de la provincia. Por la tarde, las temperaturas oscilarán entre 19 °C y 24 °C, alcanzando los 26 °C en Puerto Iguazú antes del ingreso de aire frío.

El jueves, los vientos rotarán al sur y se intensificarán con ráfagas, provocando un leve descenso de las temperaturas, aunque no se esperan precipitaciones.

Temas Relacionados

MÁS DE Clima
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS