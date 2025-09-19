Aduanas de Posadas e Irigoyen aplicaron sanciones millonarias a infractores.

Las dependencias de la Dirección General de Aduanas en Posadas y Bernardo de Irigoyen notificaron sanciones millonarias en el marco de causas por infracciones al Código Aduanero, publicadas en el Boletín Oficial de la Nación.
En Posadas, las resoluciones incluyeron condenas contra Jacobo Raimon, quien deberá pagar $1.405.672,84 y tributos por 12.161,7 dólares. A Cristian Federico Barrios y Néstor Enrique Kramer se les impusieron multas individuales de $3.646.498,64 y tributos por 109.825,08 dólares. En todos los casos, los sancionados fueron intimados a abonar los montos dentro de los próximos 15 días, bajo apercibimiento de ejecución.
En Bernardo de Irigoyen, en tanto, se emitieron edictos de notificación para ciudadanos argentinos y brasileños cuyos domicilios son desconocidos o residen en el exterior. Entre ellos figuran Ricardo Enrique y Miguel Alejandro Cordero, sancionados de manera conjunta con una multa mínima de $328.739,25; el brasileño Sergio Cantele, con $235.364,40; y su compatriota Rambo Telles Ricardo, con $641.879,40.
La notificación advierte que, de no comparecer en la sede aduanera en un plazo de diez días hábiles, los imputados serán declarados en rebeldía y las mercaderías incautadas pasarán automáticamente a favor del Estado nacional, con posibilidad de ser rematadas o destinadas a organismos oficiales.