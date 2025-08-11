Video: el momento en el que Mercedes Ninci increpa a Cristian Graf, el principal sospechoso del crimen de Coghlan

Cristian Graf, señalado como el principal sospechoso por la muerte de Diego Fernández (el adolescente de 16 años asesinado en julio de 1984 y que fue enterrado en la casa lindera de Gustavo Cerati), se presentó de manera espontánea este lunes en la fiscalía que investiga el caso.

La causa recobró notoriedad en mayo de este año, cuando se encontraron huesos humanos en el patio de una vivienda en el barrio porteño de Coghlan. Los análisis confirmaron que correspondían a Fernández, quien había sido compañero de secundaria de Graf.

El hallazgo en la propiedad familiar del sospechoso puso el foco de la investigación sobre él, aunque hasta el momento no se ha esclarecido qué ocurrió con el joven hace más de 40 años.

El video de Mercedes Ninci con Cristian Graf

“Sos el que asesinaste a Diego Fernández”, le preguntó Mercede Ninci a Cristian Graf y a su esposa en el momento en el que ingresaba a su casa.