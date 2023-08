Una pareja salió a merendar y el novio hizo una broma que se volvió viral en TikTok

Un video en TikTok está dando de qué hablar en los últimos días, mostrando a una pareja disfrutando de una merienda en un café. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando el novio planteó una pregunta incómoda a su pareja. La inusual reacción de la joven desató la indignación de los usuarios, quienes compartieron sus opiniones en los comentarios.

Los protagonistas, Fabio y Andrea, jóvenes uruguayos que documentan su vida en Alemania a través de TikTok, han ganado seguidores al compartir sus experiencias cotidianas en videos divertidos y auténticos.

En este video en particular, que se ha vuelto viral nuevamente, la pareja se encuentra merendando en un café. El novio, de manera sorpresiva, le pregunta a su novia: “¿Trajiste dinero para pagar lo tuyo?”.

Andrea, visiblemente desconcertada, abre los ojos con asombro y se queda expectante. “No, no traje”, responde, mientras se nota en su expresión la preocupación por cómo pagará su propia taza de café con una porción de torta que había pedido.

Fabio, desafiante, continúa cuestionando: “¿Y cómo vas a pagar? Yo no voy a pagar lo tuyo, si tú trabajas”. La joven queda anonadada, tratando de procesar la situación. Aunque esperaba que su pareja cubriera los gastos, ahora se encuentra en una encrucijada.

“Bueno, entonces solo toma agua y yo comeré todo”, sugiere él, mientras ella cree que está bromeando. Sin embargo, el chico aclara que lo dice en serio, explicando que si no trajo dinero, no debe comer.

Fabio y Andrea salieron a aclarar el chiste del video viral

Aunque el video concluye antes de ofrecer más aclaraciones, en la descripción se indica que se trata de una broma que se volvió viral en la plataforma. A pesar de esta aclaración, muchos usuarios pasaron por alto este detalle y expresaron su indignación ante la situación.

“Mis disculpas, pero si mi novio hace eso, se convierte en ex el mismo día”, “El tema del dinero siempre se discute previamente, humillar así a alguien no es apropiado”, “Esta situación clama por una ruptura”, “Nunca permitiría que alguien me tratara así, incluso en broma”, “Si eso me sucediera, me marcharía de inmediato y nunca lo vería de nuevo”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron.

Publicado originalmente a finales de 2022, el video ha resurgido recientemente, obteniendo más de 12 millones de reproducciones y casi 700 mil me gusta. Aunque gran parte de la reacción fue negativa, la pareja tomó el incidente con humor y aclaró que este tipo de bromas son habituales en su relación.