Un médico estaba de guardia, fue a revisar su auto y apareció una escalofriante figura que lo dejó aterrado

En las situaciones más comunes de la rutina, muchas veces pueden pasar hechos que generan impacto o se vuelve una anécdota. Un médico que estaba cubriendo sus horas de guardia cotidiana vivió un momento de pánico que se volvió viral.

El especialista publicó un video en su cuenta contando la situación que vivió con su auto y una figura que se le apareció adentro, generando el pánico de él y sus compañeros del centro de salud.

La inesperada aparición en un auto que dejó sin palabras a un médico que hacía guardia

La inesperada aparición en un auto que dejó sin palabras a un médico que hacía guardia

La cuenta @molina_javier_j mostró un video contando su relato en primera persona lo que vivió en una noche de guardia en la clínica. “Escuchamos un golpe y nos dimos vuelta porque dijimos ‘¿quién está entrando?’... No había nadie atrás nuestro. Miramos adentro del auto… ¿Qué m… es esto?”, contó visiblemente asustado el médico mientras grababa al vehículo.

Según el registro del video, en el asiento de acompañante se ve una figura humana que mira hacia adentro del centro de salud. “Lo peor de todo es que no queremos salir, un miedo de la p... madre”, comentó el médico mientras grababa.

En las imágenes se ve una figura que cada vez genera más miedo, ya que parecía moverse adentro del auto. Ante esta situación, el médico salió de la clínica y fue al auto a ver que pasaba.

No obstante, cuando revisó el vehículo, no había nadie adentro. En el video, el especialista muestra el baúl y camina alrededor para asegurarse que no hay nadie.

Una vez que comprobó y cuando se iba a ir, la figura volvió a aparecer dentro del auto y esta vez frente a la cámara.

La situación dejó sin palabras al médico y el miedo de subirse al auto. El video se volvió viral en redes sociales y se llenó de reacciones ante el hecho paranormal.