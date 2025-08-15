Quién es Karen Reichardt: de ser tapa de Playboy a la lista bonaerense de La Libertad Avanza

La Libertad Avanza no se caracteriza por tener un bajo perfil. Desde sus referentes hasta el modo de comunicarse no pasan para nada inadvertidos. De cara a las elecciones bonaerenses, la lista no será la excepción.

A pocas horas del cierre, desde el partido oficialista anunciaron que la exvedette y chica Playboy Karen Reichardt será quien acompañe a José Luis Espert en la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

En Casa Rosada les convenció sumar a Reichardt por tratarse de una “outsider” de la política, además de apoyar la gestión de Milei y tener una fuerte presencia en las redes sociales.

Quién es Karen Reichardt

Reichardt conduce actualmente “Amores Perros”, un ciclo que se emite los sábados al mediodía por la Televisión Pública. Antes de eso, brilló en los ‘80 y ‘90 como una de las mujeres más lindas del país. Estuvo en la tira de comedia “Brigada Cola” y también compartió tapa de Playboy -sin ropa- con María Fernanda Callejón.

Karen Reichardt junto a María Fernanda Callejón, en la tapa de Playboy

En 2003 comenzó con su etapa como conductora mediante el programa televisivo “Fanáticas”, que comenzó transmitiéndose por cable y debido a su éxito llegó a la televisión abierta. Junto a un grupo de mujeres analizaba las fechas y los partidos del campeonato de fútbol profesional.

En 2010 arrancó con otro emprendimiento: Amores Perros, indumentaria para mascotas. “Surgió cuando me compré un perro salchicha, me fui a Nueva York y vi que grandes marcas tenían sus cosas para mascotas”, explicó en su momento. A su regreso, decidió hacer la “mejor marca de ropa para perros en Argentina”.

El salto a la política

Actualmente, a sus 56 años, decidió sumarse al proyecto de los hermanos Milei cuya gestión apoya desde el primer momento.

El apoyo de Reichardt a Milei

“Bonaerenses despierten! El 7 de septiembre vayan a votar! #LLA”, posteó Reichardt en su cuenta de X, espacio desde el que suele compartir contenido vinculado al “mundo libertario”.

En esta nueva faceta, la exvdette buscará hacer pie en el terreno de la política bajo la premisa “kirchnerismo nunca más”.