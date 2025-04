Qué significa decir “no pasa nada” cuando sí pasa, según la psicología

En Argentina, decir “no pasa nada” suele ser sinónimo de todo lo contrario. Una frase corta, casi automática, que usamos para salir del paso, evitar hablar, o porque ni siquiera sabemos cómo nombrar lo que sentimos. Pero, según la psicología, esta expresión esconde más de lo que parece… y puede pasarnos factura emocional.

“No pasa nada”: una frase que dice mucho

Decir “no pasa nada” cuando en realidad sí pasa algo es una forma de negar una emoción. Es un mecanismo de defensa psicológico: una manera inconsciente de evitar el contacto con algo que nos duele, nos molesta o nos asusta.

“Es una frase que usamos para protegernos o proteger a otros. Pero a largo plazo puede volverse una trampa”, explican especialistas en salud mental.

No es casual que esta respuesta sea tan común en contextos culturales como el argentino, donde muchas veces se valora el aguante, la autosuficiencia y el evitar el conflicto.

¿Qué hay detrás del famoso “no pasa nada”?

Negación: Si no lo nombro, no existe. Pero sí existe. El malestar sigue ahí. Evitación emocional: Hay algo que me duele, pero no sé cómo afrontarlo. Falta de registro emocional: No tengo claro qué siento ni cómo expresarlo. Miedo a la reacción ajena: ¿Y si lo digo y quedo como exagerado? ¿Y si se enojan?

Muchas veces usamos esta frase para no entrar en conflicto, para no parecer débiles o simplemente porque no queremos preocupar a alguien. Pero el precio de eso es que nos desconectamos de lo que nos pasa.

¿Por qué esto es un problema?

Reprimir lo que sentís no lo hace desaparecer. Lo guarda. Y lo guardado se acumula. Así, lo que “no pasa nada” se convierte en:

Dolor de cabeza crónico

Irritabilidad constante

Insomnio o cansancio emocional

Dificultades en los vínculos

En otras palabras: lo que no decís, tu cuerpo y tu comportamiento lo terminan diciendo por vos.

¿Cómo se puede salir del piloto automático?

Hacete la pregunta incómoda : ¿Realmente no pasa nada? ¿O hay algo que me duele y no quiero mirar?

Permitite sentir sin juzgarte : No tenés que resolver todo ya, pero sí podés reconocer que hay algo que te afecta.

Ponelo en palabras : Podés escribirlo, decirlo en voz alta, o hablarlo con alguien. Lo importante es sacarlo de adentro.

Buscá ayuda si lo necesitás: La terapia no es solo para “crisis graves”. Es para aprender a estar más en contacto con vos mismo.

Consultá con un profesional de Salud Mental ante síntomas depresivos. Foto: Depositphotos.

El valor de decir “sí, me pasa algo”

Aprender a hablar de lo que te pasa —aunque no sepas explicarlo perfecto— es un acto de honestidad emocional. Dejar de esconder el dolor bajo frases hechas como “todo bien” o “no pasa nada”, puede mejorar tu salud mental, tus relaciones y tu bienestar general.

En tiempos donde todo se acelera, donde no queremos molestar y donde parecer fuerte es la norma, decir “sí, me pasa algo” puede ser el acto más valiente del día.