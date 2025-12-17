Mostró la caja navideña de Rapanui que le dieron en su trabajo y estallaron las redes: “Top, otro nivel”

Época de reuniones, abrazos, despedidas, brindis y... cajas navideñas. Cada año, durante todo diciembre, se extiende una especie de competencia silenciosa acerca de quién recibe el mejor presente en su trabajo. Las redes sociales se llenan de fotos y menciones y sí: algunas dan envidia.

Caja navideña con productos Rapanui

Una chica compartió la caja que le dieron en su trabajo: una selección de productos Rapanui, con otros extras de primer nivel. La usuaria no reveló el lugar en dónde trabaja pero los comentarios cargados de admiración no tardaron en llegar, incluso con todo el ingenio típico de X.

“¿Pero de que laburás? ¿De secarle la nuca al Chiqui Tapia o qué?″, “Lo que a vos te divierte a mí me hace daño” y “¿De qué trabajás? ¿Hay vacantes?“, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Qué tiene la caja navideña de Rapanui

La foto muestra los productos sobre una mesada, en donde se distinguen delicias de lay también otros extras de marcas de primer nivel.

Los artículos que incluye son: una caja de tés Inti Zen, blends de café (preparación fría o caliente), un pan dulce, un panettone con pistachos, almendras garrapiñadas, avellanas y almendras cubiertas con chocolate, turrón de almendra bañado con chocolate amargo, turrón de nuez y damasco, un malbec de El Enemigo y un espumante Rosell Boher.