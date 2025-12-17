El Palacio Libertad, exCCK, prepara una despedida a lo grande con 600 artistas en escena. El concierto se realizará para despedir el año y tendrá entrada libre y gratuita.

Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto

El espectáculo contará con todos los elencos estables de la Nación. Música y danza se darán cita en un escenario al aire libre: la explanada del Palacio Libertad será el espacio ideal para desplegar lo mejor de estas disciplinas.

El staff de 600 artistas estará compuesto por músicos y bailarines de coros, ensambles y ballets estables en una “celebración cultural pensada para cerrar el año a pura música y emoción”, señalan desde la organización.

Quiénes actuarán en el Palacio Libertad

Serán parte del encuentro el Ballet Folklórico Nacional, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, la Orquesta Sinfónica Nacional, el Coro Polifónico Nacional, la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, el Coro Nacional de Niños, la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía y muchos más.

Asimismo, participarán las nuevas generaciones de artistas de la Escuela de Canto Coral y la Escuela de Formación Nacional en Danza, aportando frescura y talento.

Cuándo y a qué hora se lleva adelante el festival

El festival de fin de año en el Palacio Libertad es con entrada libre y gratuita. Los asistentes se irán acomodando por orden de llegada y no es necesario reservar entradas.

Se llevará a cabo en la explanada del palacio, en Sarmiento 150, este viernes 19 de diciembre, desde las 20hs. Se recomienda llegar con tiempo para conseguir el mejor lugar.