Mercedes Ninci increpó a la vicegobernadora Verónica Magario, que casi rompe la veda: “Es una avivada”

Verónica Magario, vicegobernadora bonaerense y candidata a diputada por la Tercera Sección, votó en San Justo. A la salida, la esperaban numerosos periodistas, entre ellos, Mercedes Ninci.

Fiel a su estilo, la cronista logró incomodar a Magario, quien logró esquivar la pregunta, pero “haciendo malabares” a fin de no romper la veda electoral.

Ninci la consultó sobre una jugada muy común en las elecciones de medio término: poner una figura fuerte como cabeza de lista para atraer votos, que probablemente luego no tome su banca.

Magario es candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, pero actualmente ejerce como videgobernadora de ese territorio. Lo que significa que, en caso de ganar su banca, para ejercer como diputada debería renunciar a su cargo en el Ejecutivo bonaerense.

La incómoda pregunta de Mercedes Ninci a Verónica Magario

Mientras la vicegobernadora analizaba de manera general como estaba siendo la jornada de elecciones, Ninci comenzó a mostrarse punzante e insistente con un tema en particular.

“¿Va a asumir el cargo para el cual se postula o no?“, preguntó y repetió la periodista. ”Yo les pido (comprensión), estoy en veda, hay cuestiones que no voy a poder responder...“, respondió la candidata. “No, pero queremos saber si va a renunciar como vicegobernadora para asumir como diputada”, inisistió.

Luego, fue a fondo, ya no con una pregunta sino con una opinión: “Si usted no asume es una estafa” y agregó “es una avivada”. La vicegobernadora evitó mirarla en todo momento y se enfocó en escudarse para “no pisar el palito” y romper la veda.

Una situación similiar ocurrió en CABA, cuando surgieron rumores que Manuel Adorni no renunciaría a la Vocería Presidencial para ocupar la banca que ganó meses atrás, aunque él asegura que dejará su actual rol el próximo 9 de diciembre.