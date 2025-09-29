Martín Fierro 2025: protestas de los trabajadores de Satsaid en la puerta del hotel

Los trabajadores agrupados en el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid) se manifestaron este lunes en las puertas del Hilton, donde esta noche se realizó la entrega de los premios Martín Fierro.

“Nos movilizamos a los premios Martín Fierro en defensa de los medios públicos”, rezaba el flyer que circuló en las últimas horas en redes sociales.

“Con motivo de seguir visibilizando la lucha de los compañeros y las compañeras de los medios públicos de todo el país. ¡Sin medios públicos no hay democracia!“, señalaba.

Los periodistas presentes en el evento cubriendo la alfombra roja dieron cuenta del impactante reclamo: bombos, cánticos y bombas de estruendo por doquier.

Visibilización del reclamo

Si bien desde la transmisión oficial no se hizo mención, hubo un paneo general que visibilizó el reclamo.

Por otra parte, Edith Hermida fue una de las que posteó en sus redes un video del reclamo que grabó cuando llegó al evento.

Durante la gala suele haber periodistas o artistas que visibilizan la lucha de los trabajadores, mencionando su reclamo cuando suben a recibir sus premios.

No es la primera vez que se realiza un reclamo de este tipo. En la edición de 2023 se viralizó el video de los cánticos en contra de Susana Giménez durante su llegada a la premiación.