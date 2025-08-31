La Coqueta denunció discriminación y robo en Bariloche: le sacaron el celular y medio millón de pesos

Ariana Soria, más conocida en el mundo virtual como “La Coqueta”, es una influencer trans que se viralizó por su forma de mostrar su rutina o sus frases que la llevaron a la fama: “cosas de musher” o “acompañenón”. La famosa logró capturar al público y gracias a su popularidad lleva una vida de viajes, canje y obtiene millones.

La Coqueta

Si hay algo que no le hace falta a La Coqueta es carisma, y con eso supo ganar su lugar en redes sociales, donde cuenta su día a día. Ariana Soria está de viaje en Bariloche con sus amigas y desde ahí denunció el terrible momento que vivió a la salida de un boliche en la noche del sur.

La Coqueta denunció discriminación y un robo en Bariloche

“Vengo a contar públicamente lo que me pasó hace un rato en La Juana Bar, dos pibes vinieron a agredirnos, sin que nosotros busquemos problemas. Me robaron el celular, por suerte mi manager me recuperó. Con la policía también me llevo una decepción”, escribió en su cuenta La Coqueta para contar lo que le pasó.

La Coqueta denunció discriminación y un robo en Bariloche

“Miren como los patovas del lugar complotan con estos dos chicos, para que vayan a pegarnos, se fue todo de las manos y encima nos sacaron todo”, contó la famosa sobre el feo momento que vivieron en el bar.

La Coqueta denunció discriminación y un robo en Bariloche

“Miren bien como los patovas y la mina mandan a pegarnos, y nosotras tuvimos que defendernos como pudimos. Me pone triste que nos hayan atacado así. Me sacaron el iPhone y 500 mil pesos”, reveló La Coqueta sobre lo que perdió y el difícil momento sin ayuda que pasaron.

Luego, la influencer reflexionó sobre el hecho y que aún hoy siga existiendo discriminación. “Y nada más feo que la policía sea transfóbica y me diga ‘yo soy femenina y vos que sos’ en pleno 2025 que pase esto es muy triste de verdad”, comentó La Coqueta indignada y con bronca por el hecho desagradable que vivió en Bariloche.