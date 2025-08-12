Ariana Soria, más conocida como “La Coqueta”, es una joven influencer trans que se viralizó en redes por su relajado modo de mostrar su día a día y por algunas frases que ya son su sello: “cosas de musher” o el repetidísimo “acompañenón”.

Si bien en las redes sociales su contenido es apto todo público, incluso muy familiar, lo cierto es que la joven tiene un notable éxito por vender contenido en plataformas para adultos. De esa manera fue forjando su poder adquisitivo actual, que hoy le permite darse y darle a sus seres queridos una mejor calidad de vida.

En las redes tiene seguidores y detractores, muchos de los cuales la critican por “ostentar” de más o tener gustos caros. Recientemente, sorprendió en un stream al contar cuánto gasta por día y los comentarios estallaron.

“Gasto mucha plata”

“Yo gasto mucha plata, gente”, aseguró sin tapujos. Y agregó: “Gasto mucho, por día debo gastar $700.000″. Sus compañeros de mesa dudaron de su palabra y entre risas le lanzaron un “tomátelá’” y también un “más exagerada”.

“Yo salgo, veo una cartera y me la compro. Yo soy de gastar mucho en mí. Si ustedes van a mi casa y tengo dos muebles llenos y un perchero llenos de cosas. En mi gato también gasto un montón”, dijo.

También sumó: “Yo soy muy gorda ‘pou’. Gasto mucho en comida, tengo mi heladera llena siempre, gracias a Dios”.

Las opiniones y los chistes al respecto de la revelación de “La Coque” no se hicieron esperar: “Gasta por día lo que yo gano por mes”, “Y yo pensando cómo me voy a recuperar de darme el gusto de comprar 3 medialunas", “Y yo me sentía mal por gastar 6 lucas en el almuerzo” y “A ARCA le gusta esto”, fueron los más desopilantes.