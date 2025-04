El caso de Kim Gómez, la nena de La Plata asesinada en medio de un violento robo, sigue siendo una herida abierta en su familia, pero también una historia de resistencia, amor y búsqueda de justicia.

Su padre, Marcos Gómez, ha hecho uso de las redes sociales desde muy temprano para visibilizar la tragedia que cambió su vida y mantener viva la memoria de su hija. A través de sus publicaciones, ha compartido el dolor inmenso de perder a Kim, pero también los pequeños gestos que le brindan consuelo en medio de la oscuridad.

Los padres de la nena siguen pidiendo justicia. (Gentileza)

En una reciente publicación, Marcos relató lo difícil que es sobrellevar cada día sin su hija: “Todas las noches invadís mi mente, mi corazón. Esa sonrisa. Te extraño tanto. Hoy son de esos días que duelen fuerte”, escribió. El desgarrador mensaje se acompañó de un pedido desesperado: “Dame luz hija”, una súplica que refleja la impotencia y el vacío que deja una tragedia tan brutal.

La conmovedora señal que recibió el papá de Kim, la niña asesinada en La Plata, a días de su cumpleaños

La señal que recibió el papá de Kim

Sin embargo, en un giro emocional, después de su ruego, Marcos compartió un mensaje que lo conmovió profundamente. En sus historias de Instagram, mostró una señal que recibió de Kim. “En un momento más justo no podía llegar, cuando uno está roto”, escribió, refiriéndose a una serie de gestos que llegaron a través de los más pequeños. La señal de su hija llegó en forma de dibujos, realizados por los alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto grado de los colegios Santísima Trinidad y San Fernando, en Tucumán. Estos niños, junto con sus maestras, decidieron rendir homenaje a Kim a través de cartas y dibujos, sabiendo cuánto le gustaba a la niña el arte.

“Semejante cariño… Gracias chicos, gracias Sandra. Ojalá algún día pueda conocer a todos. Hablame de empatía y de cariño”, expresó Marcos en agradecimiento, conmovido por el apoyo de los más jóvenes, que, aunque no la conocían en persona, le ofrecieron su solidaridad de una forma única y profunda.

Un homenaje para Kim en el día de su cumpleaños

Además, el homenaje a Kim no cesa, a pesar del dolor. El 26 de abril, en lo que habría sido su octavo cumpleaños, Marcos compartió que, a pesar de la tristeza de no tenerla con él, seguiría adelante con un gesto muy especial: un mural en honor a su hija. “Kim le pidió a la mamá un cumpleaños de Capibara y se lo vamos a dar. Les cuento que el sábado se va a estar pintando un mural en homenaje a Kim”, dijo Marcos, haciendo referencia a un deseo de su hija. Con su voz entrecortada, añadió: “Sinceramente no hay nada que festejar sin ella, pero sí quisiéramos recordarla y pasar un lindo momento”.

Así, en medio de un dolor que parece no tener fin, Marcos Gómez continúa buscando maneras de honrar la memoria de su hija.