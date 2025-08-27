Ibai Llanos lanzó “El mundial de los desayunos” y la medialuna de Argentina compite contra Inglaterra: cómo votar

Ibai Llanos, uno de los ‘streamers’ más influyentes en el mundo de habla hispana, sorprendió a sus seguidores con una nueva propuesta interactiva: “El mundial de los desayunos”, una competencia virtual en la que 16 países se enfrentan para demostrar cuál tiene la mejor gastronomía matutina. Entre los participantes se encuentra Argentina, junto a otras naciones reconocidas por sus tradiciones culinarias.

El concurso comenzó el pasado 18 de agosto, tras el anuncio de Llanos en sus redes sociales. “¿Cuál es la mejor comida del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la colombiana, la argentina, la peruana, la española... Para acabar con el debate he creado El mundial de los desayunos”, afirmó el streamer español.

Argentina y Reino Unido cara a cara

En la primera ronda que se dio a conocer, Argentina se enfrenta al Reino Unido. La propuesta argentina es la clásica medialuna, mientras que los británicos compiten con el tradicional English Breakfast. Hasta el 23 de agosto, Argentina lideraba con 472 mil votos, según los datos compartidos por los organizadores.

Aunque Ibai Llanos no ha detallado la fecha de cierre de las votaciones, los seguidores ya participan activamente, eligiendo sus platos favoritos y generando un debate sobre la gastronomía de cada país.

Cómo votar por la medialuna argentina

Los fanáticos pueden participar votando en las redes sociales de Ibai Llanos y seguir los resultados de cada enfrentamiento, el porteo oficial para hacerlo es el siguiente. Todavía falta conocer quién será el próximo rival de Argentina.

Cómo el desayuno británico contra el que compite Argentina

El English Breakfast, también conocido como Full English Breakfast o fry-up, es un desayuno completo y contundente, considerado un pilar de la gastronomía británica. Su origen se remonta al siglo XIX, cuando las clases altas lo servían como una comida abundante y sofisticada, y con el tiempo se popularizó entre las clases trabajadoras como una fuente de energía para una larga jornada laboral.

Si bien tiene pequeñas variaciones según la zona donde se realice, normalmente lleva: