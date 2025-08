El nene que le tenía miedo a la China Suárez le mandó un mensaje: “No se va a ir con vos...”

Los problemas mediáticos de los famosos en Argentina trascendieron la pantalla y le llegaron a Benjamín, un nene chiquito que, con ternura, le pidió por favor a su padre que la China Suárez no rompa su familia. Después de la gran repercusión que tuvo el video, el niño rompió el silencio y le mando un mensaje a la famosa argentina.

El video del nene que le tenía miedo a la China Suárez

En el asiento de atrás de un auto, con su cabellera rubia y una ternura que te atrapa, en viaje, Benja le dijo a sus papás: “Papá, mamá, si ven a la China Suárez, no quiero que se vaya, ¿me lo prometen?“, y cuando el padre le repreguntó, contestó: ”Porque me dijeron que iba a estar la China Suárez, que existía. Va a romper mi familia", y concluyó en sus palabras, pero empezó con un llanto.

😂 ”¡Papá no te vayas con la China!”

Un nene se volvió viral en redes por su insólita reacción al escuchar hablar de la China Suárez: creyó que su papá iba a dejar a su mamá por ella y rompió en llanto.



💔 “¡No quiero que se vayan con la China!”, gritaba entre lágrimas, mientras… pic.twitter.com/ehTqYizgGl — El Nacional de Matanza (@NacionalMatanza) August 5, 2025

El mensaje de Benja a la China Suárez

El nene, luego de la repercusión que tuvo el video, le mandó un mensaje a la actriz y volvió a capturar sonrisas con su delicadeza: “Hola China, mi papá y mi mamá ya me contaron que no sos mala, que no te tengo que tener miedo y que mi papá no se va a ir con vos porque está enamorado de mi mamá. ¡Así que todo bien China!“, exclamó guiñando el ojo y sonriendo.

@manuansaldi Después de una confusión, vino una charla. No sabemos exactamente de donde sacó lo de la China. Benja entendió todo y quiso decirlo con sus palabras. Actúa desde los 3 años y éste es su modo de ponerle humor y amor al cierre. @angeldebritooki @yanilatorre @piashaw @_marcelatauro @lauraubfal @pampitook @juariu @gossiproom.ar @losangelesdelafarandula @farandulashow @chismesdeker @elejercitodelam @intrusos @socioseltrece @eltreceoficial @americatv @telefe LAM, Farándula, Chimento, Escándalo, Viral, YaninaLatorre, ÁngeldeBrito. Todo bien con vos, China 💛 ♬ sonido original - MANU ANSALDI

El adulto dueño de la cuenta, escribió en la descripción del video viral: "Después de una confusión, vino una charla. No sabemos exactamente de donde sacó lo de la China. Benja entendió todo y quiso decirlo con sus palabras. Actúa desde los 3 años y este es su modo de ponerle humor y amor al cierre".