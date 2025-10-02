El mejor chef del mundo eligió al alfajor de kiosco en Argentina más rico: el inesperado ranking

Elegir el mejor alfajor de kiosco en Argentina suele ser un debate eterno. Pero esta vez, la definición llegó de la mano de un paladar internacional de lujo: Mitsuharu “Micha” Tsumura, el chef peruano detrás de Maido, el restaurante que encabeza la lista de The World’s 50 Best.

El ranking del mejor alfajor

En el pódcast Fuera de Carta, Micha participó de una cata a ciegas con cinco clásicos de kiosco (Guaymallén, Havanna, Rasta, Guolis y Jorgito) y dio su veredicto final. El resultado sorprendió a más de uno.

El recorrido comenzó con el Guaymallén de chocolate, al que elogió por su sabor “de niño”. El Havanna lo encontró “más dulce” y con un chocolate menos potente de lo esperado, aunque lo puso en los primeros lugares. Luego probó el Guolis y destacó su balance, aunque pronto fue superado por el Jorgito, que le pareció “distinto, con un toque cítrico” que lo convenció para subir al podio.

Pero la gran revelación llegó con el Rasta: “Tenemos un ganador”, afirmó apenas lo probó, destacando su crocante y sabor inconfundible.

Así quedó el ranking de Micha:

Rasta de chocolate negro Guaymallén de chocolate negro Jorgito de chocolate Havanna Guolis

El veredicto del mejor chef del mundo dejó a los fanáticos de los alfajores con opiniones divididas, pero confirmó algo: en la Argentina, los clásicos de kiosco siguen generando pasión y discusión como ningún otro dulce.